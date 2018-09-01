Родители сказали, что этот подросток должен самостоятельно заботиться о его восьмилетней сестре. То как он с этим справляется — блестяще!

Наши родители развелись пять лет назад, и после этого нас с сестрой передавали по кругу от мамы к папе, так как никто из них не был заинтересован, чтобы мы остались у них, тем более что они оба обзавелись новыми семьями и новыми детьми, а о нас даже не думали.

Когда мне исполнилось 18 (моей сестре тогда было 8 лет), они сказали мне, что теперь я должен заботиться о ней сам (в реальности я всегда о ней заботился сам, поскольку они никогда не проводили время с ней). Было ясно, что они не хотят больше принимать участие в нашей жизни. Они передали мне полную опеку о ней, и давали нам деньги каждый месяц, поэтому мы не беспокоили их.

Так вот, как это было на протяжении последних трех лет. Я живу с моей сестрой, и я делаю все возможное, чтобы убедиться, что у нее есть стабильный дом, она получает достаточно внимания, чувствует себя любимой и имеет все, что ей необходимо. В отличие от них я не рассматриваю ее как бремя, и я действительно люблю свою сестру и хочу для нее самого лучшего.

В течении последних трех лет наши родители не сделали никаких реальных усилий, чтобы хотя бы увидеть ее. Все заключалось в том, что я собирал чеки с них каждый месяц, но на этом их участие в нашей жизни заканчивалось. Первые несколько месяцев я брал сестру с собой, когда я собирал чеки, но они оба были так равнодушны и недружественны по отношению к нам, что сестра всегда начинала грустить после встречи с ними. В последний раз я взял ее с собой, как раз перед ее днем рождения, я планировал небольшую вечеринку для ее друзей и она была очень взволнована. Она попросила маму приехать, но в ответ получила какой-то невнятный ответ, и мать даже не удосужилась купить ей подарок, она просто выписала чек на дополнительные $100 долларов, и сказала мне, чтобы я купил какой-нибудь подарок для сестры от ее имени. Моя сестра начала плакать, как только мы уехали. На следующий день то же самое произошло, когда мы поехали в дом отца, и он тоже ничего не сказал, а просто отказался приехать. Я был зол на них, и это был последний раз, когда моя сестра пришла навестить их.

Это был последний раз, когда она видела их. Они никогда не приходили к нам, чтобы увидеть ее. Я вижу их только когда захожу к ним за деньгами, и они даже не приглашают меня в дом. Они ждут меня у двери, передают чек и прощаются.

Моя сестра чувствует себя брошенной, в результате таких отношений. Она (совершенно справедливо) чувствует, что наши родители обменяли ее на новых партнеров и детей и она боится, что то же самое может случиться со мной. Что я могу завести другую семью и оставить ее одну. Я всегда успокаиваю ее, что этого никогда не будет и я всегда буду рядом, что мы будем жить вместе, пока она полностью не вырастет и я буду заботиться о ней, но я не думаю, что это полностью успокаивает ее страхи.

Поэтому кроме утешительных слов, мы постоянно делаем что-то вместе. Будучи хорошим братом, я решил, что ей нужна помощь со стороны, и я нашел подходящего психотерапевта для нее. Это психиатр, который специализируется на проблемах детей после развода.

Я позвонил родителям и сказал им, что мне нужно поговорить с ними (по отдельности) и сказал им, что нам нужно больше денег, так как моя сестра должна пройти курс психологической терапии, и я хочу делать хорошие вещи для нее, и это меньшее, что они должны нам после всего. Они колебались, но, в конце концов, согласились. Я надеюсь, я делаю все правильно? Я просто хочу лучшего для нее.