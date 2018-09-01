Юлия Снигирь, Татьяна Навка, Полина Гагарина и другие звезды поздравили всех с 1 сентября 

Юлия Снигирь Сегодня необычный день не только, потому что началась осень и пора перевернуть очередную страницу календаря. Все дело в том, что 1 сентября в этом году пришлось на субботу. Поэтому всем детям и их родителям сегодня пришлось вставать рано утром и отправляться на школьную линейку. «КВ» собрал подборку самых интересных публикаций звезд из Instagram.
Татьяна Навка (крайняя справа) с одноклассницами Некоторые решили в этот день вспомнить свое детство и поделились с подписчиками архивными фотографиями. Российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала снимок из прошлого и предложила своим подписчикам угадать, кто из трех детей на фото является ей. Впрочем, это было не сложно. Первый день осени у всех нас ассоциируется с Днем Знаний! Кто помнит, как волнительно все собирались, покупали портфели, тетрадки, ручки, отглаживали форму и с красивыми бантами и гладиолусами, хризантемами, букетами цветов шли на праздничную линейку! Радость встречи с одноклассниками, любимый классный руководитель, новые знания и школьные фото! Как же мне нравилась школьная форма и белые фартуки, — подписала она свою фотографию.
Нюша (по центру) с одноклассниками
Юлия Снигирь
Елена Летучая с одноклассницей
Полина Гагарина (по центру снизу) с одноклассниками
Любовь Толкалина, Егор Кончаловский и дочь Мария Тем временем другие звезды рассказали о том, как их собственные дети относятся к учебе в школе. Так, Андрей Григорьев-Апполонов пожаловался на то, что его сыновья, 15-летний Иван и 10-летний Артемий, не разделяют энтузиазма их родителей. Вот и лето прошло! Только этого ма-ло! Родители! С 1 сентября! Мои соболезнования по этому поводу! Кстати, а вы любили ходить в школу? Я реально обожал! Наверное, повезло с преподами и одноклассниками. А вот мои пацаны школу недолюбливают. Скажу одно: мука учения временна, мука незнания вечна! — пошутил артист в своей публикации.
Андрей Григорьев-Апполонов с сыновьями А вот Оксана Фандера опубликовала фотографию, на которой можно заметить трогательное школьное сочинение с заголовком «Моя мама самая лучшая». Но кто именно из детей актрисы (Иван и Елизавета Янковские) был автором этого текста — неизвестно.
С Днем детского доверия, честности, чистоты, наивности, искренности и любви. Удивительной, безмерной любви, — добавила она в тексте под фотографией.
Фотография из Instagram Оксаны Фандеры
Ирина Дубцова с сыном
Ирена Понарошку