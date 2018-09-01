Юлия Снигирь, Татьяна Навка, Полина Гагарина и другие звезды поздравили всех с 1 сентября 

Карельские вести: последние новости

Мать 10 детей от 5 разных мужчин хочет 50 внуков, чтобы она могла остаться на пособие. Это возмутительно!

Родители сказали, что этот подросток должен самостоятельно заботиться о его восьмилетней сестре. То как он с этим справляется – блестяще!