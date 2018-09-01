Полисы позволяют сформировать стартовый капитал для детей и внуков

Компания ВТБ Страхование жизни в преддверии Дня знаний провела исследование полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) для детей. Выяснилось, что большинство полисов НСЖ родители оформляют на детей до 10 лет За период с января по июль этого года большую часть «детских» полисов (69%) клиенты оформили на детей до 10 лет, на возраст от 10 до 15 лет пришлось 26% заключенных договоров, старше 15 лет — 5%.

Продукты, ориентированные на детей, представлены программами «Уверенный старт» и «На вырост», доля продаж которых составляет 33% и 67% соответственно.

Полисы позволяют сформировать стартовый капитал для детей и внуков. По окончании программы ребенок гарантированно получит всю сумму накоплений, а также начисленный на нее инвестиционный доход. Программа также предусматривает страховую составляющую: уже после первого взноса клиент получает оперативную финансовую помощь при наступлении ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного.