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Полисы позволяют сформировать стартовый капитал для детей и внуков
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Полисы позволяют сформировать стартовый капитал для детей и внуков 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Компания ВТБ Страхование жизни в преддверии Дня знаний провела исследование полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) для детей. Выяснилось, что большинство полисов НСЖ родители оформляют на детей до 10 лет  За период с января по июль этого года большую часть «детских» полисов (69%) клиенты оформили на детей до 10 лет, на возраст от 10 до 15 лет пришлось 26% заключенных договоров, старше 15 лет — 5%.
Продукты, ориентированные на детей, представлены программами «Уверенный старт» и «На вырост», доля продаж которых составляет 33% и 67% соответственно.
Полисы позволяют сформировать стартовый капитал для детей и внуков. По окончании программы ребенок гарантированно получит всю сумму накоплений, а также начисленный на нее инвестиционный доход. Программа также предусматривает страховую составляющую: уже после первого взноса клиент получает оперативную финансовую помощь при наступлении ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного.
«Любой родитель стремится обеспечить своего ребенка фундаментом — это хорошее образование, жилье или первоначальный взнос на ипотеку, — говорит генеральный директор страховой компании Максим Пушкарёв. — Все это требует значительных финансовых затрат. Копить на эти цели целесообразно заранее — и чем раньше, тем лучше. Именно поэтому большая часть договоров открывается на детей в младшем возрасте».
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