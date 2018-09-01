Кузнецова: с отказывающимися прививать детей родителями необходимо выстраивать диалог

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. / ТАСС /. Проблему отказа некоторых родителей делать своим детям прививки, можно решить, выходя с такими людьми на диалог и давая им ответы на волнующие их вопросы. Такое мнение высказала в субботу ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в Великий Новгород.

"Я считаю, что лучший ресурс — это диалог с родителями, диалог на разные темы, чтобы родители могли получить ответы на те вопросы, которые они ищут где-то в иных источниках. Поэтому открытый диалог на эту тему, я думаю, позволит решить проблемы", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, диалог с родительским сообществом позволит услышать аргументы людей, причины отказов от прививок и недоработки системы, которые существуют на данный момент по мнению родителей.

При этом Кузнецова добавила, что по мере возрастания спора и проблем, связанных с вакцинацией, государство находит компромиссы.

"Огромное число обращений в аппарат уполномоченного поступало по проблеме того, что дети, которые не прошли диагностику Манту, не могли попасть в дошкольное учреждение. В связи с этим мы решили вопрос в корне", — сказала собеседница агентства. Она отметила, что в 2019 году в России начнется производство нового препарата для диагностики туберкулеза.

"По планам в следующем году во Владимире откроется новое производство. Это альтернативный метод, Т-спот, то есть сдача крови на туберкулез, которая имеет очень высокую степень надежности. Процедура безвредна даже для беременных", — рассказала Кузнецова.