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Екатерина Климова отметила 1 сентября вместе с детьми и экс-супругом Игорем Петренко
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Екатерина Климова отметила 1 сентября вместе с детьми и экс-супругом Игорем Петренко 

WMJ.ru + ещё 2 20 минут назад
Фото: WMJ.ru
Актеры, которые развелись несколько лет назад, поддерживают дружеские отношения и продолжают проводить время вместе с общими сыновьями.
Екатерина Климова посетила вместе с детьми традиционную школьную линейку в честь первого сентября в новом учебном году, а вечером отправилась праздничный ужин, фотографиями с которого она поделилась в своем Instagram. Вместе с актрисой и ее детьми День знаний ее мама, экс-супруг Игорь Петренко с мамой, а также Татьяна Лютаева с сыном Домиником. Поклонники похвалили Климову и Петренко за то, что им удалось сохранить дружеские отношения после развода.
«Высокие! Высокие отношения!», «Хорошо, что отец встречается с сыновьями!», «Прекрасно то, что у вас остались теплые отношения с Игорем», «Приятно, когда люди сохраняют человеческие отношения в любых обстоятельствах. Удачи и счастья всем», «Как здорово, что вы сохранили дружеские отношения ради детей. Не каждый так может», «Приятно на вас смотреть», — пишут фолловеры в комментариях.
Напомним, что от бывшего супруга Игоря Петренко у Екатерины Климовой подрастает двое сыновей — 12-летний Матвей и десятилетний Корней. Сейчас актриса в браке с коллегой Гелой Месхи, от которого родила дочь Беллу. Также у Климовой есть 16-летняя дочь Елизавета от первого брака.
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