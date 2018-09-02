Екатерина Климова отметила 1 сентября вместе с детьми и экс-супругом Игорем Петренко

Актеры, которые развелись несколько лет назад, поддерживают дружеские отношения и продолжают проводить время вместе с общими сыновьями.

Екатерина Климова посетила вместе с детьми традиционную школьную линейку в честь первого сентября в новом учебном году, а вечером отправилась праздничный ужин, фотографиями с которого она поделилась в своем Instagram. Вместе с актрисой и ее детьми День знаний ее мама, экс-супруг Игорь Петренко с мамой, а также Татьяна Лютаева с сыном Домиником. Поклонники похвалили Климову и Петренко за то, что им удалось сохранить дружеские отношения после развода.

«Высокие! Высокие отношения!», «Хорошо, что отец встречается с сыновьями!», «Прекрасно то, что у вас остались теплые отношения с Игорем», «Приятно, когда люди сохраняют человеческие отношения в любых обстоятельствах. Удачи и счастья всем», «Как здорово, что вы сохранили дружеские отношения ради детей. Не каждый так может», «Приятно на вас смотреть», — пишут фолловеры в комментариях.