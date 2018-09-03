Неожиданный поворот в истории пропавшей Маши Старостиной. Девочку похитили

Машу увел с собой сосед по садоводческому товариществу «Березка-1». Бабушка, с которой находилась девочка на дачном участке, прилегла отдохнуть. Калитка была закрыта таким образом, что самостоятельно ребенок не смог бы ее открыть, рассказала мама Нелли Старостина.

Сосед — 45-летний мужчина — открыл калитку и позвал Машу. Девочка не испугалась, ведь она знала этого человека. По счастью, с ребенком ничего плохого не произошло. Поиски начались сразу и быстро дали результат.

— Его спугнули крики, когда люди стали звать Машу. Он увидел след от фонариков, что мелькали сквозь деревья, испугался и убежал, — рассказала мама корреспонденту NN.ru.

Женщина уверена, что успехом поисков она обязана слаженной работе полиции, ГИБДД , волонтеров. Первый, к кому она обратилась, был сотрудник автоинспекции, а тот уже передал ориентировку.

— Они быстро среагировали, была очень вовремя разослана информация. Стали искать, рассредоточились по лесу. Думаю, что в этом успех всего предприятия, — говорит мама.

По сведениям Нелли Старостиной, предполагаемого похитителя задержали. Убегая, мужчина потерял телефон, по которому его и вычислили. В отношении него заведено уголовное дело. Возможность его причастия к исчезновению двух других девочек в Следственном комитете не комментируют.

13-летняя Маша Ложкарева пропала вечером 1 августа из садового товарищества около деревни Горный Борок в Кстовском районе. Девочка поехала кататься на велосипеде и домой не вернулась.

9-летняя Маша Люлина пропала 20 августа в 11.30. Девочка ушла гулять на детскую площадку, и больше ее никто не видел.