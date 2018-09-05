Пропавшая в Кстовском районе девушка найдена погибшей спустя три года

Поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил о гибели девушки, пропавшей три года назад в Кстове Нижегородской области. Причина смерти пока не называется.

Напомним, 10 октября 2015 года Светлана Ходеева отправилась в гости к своей подруге. По пути она пропала и у подруги также не появлялась.

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Массовые поиски начались спустя неделю, но успехов не принесли. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения девушки.

Вечером 4 сентября 2018 года волонтеры сообщили о том, что Света погибла, а также принесли соболезнования родным и близким.

Отметим, что в Кстовском районе продолжаются поиски пропавшей больше месяца назад 13-летней Маши Ложкаревой. 1 августа девочка уехала кататься на велосипеде из СНТ «Борок» и не вернулась домой.

Ранее сообщалось, что в Богородске одновременно ведутся поиски уже двух людей: девятилетней Маши Люлиной и 21-летнего Алешера Назарова. Примечательно, что Алешер пропал практически рядом со штабом по поиску Маши. Оба имеют инвалидность — сутулятся и плохо говорят.