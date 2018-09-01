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Обхохочешься! Видео самых смешных моментов на школьных линейках
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Обхохочешься! Видео самых смешных моментов на школьных линейках 

Letidor.ru 45 минут назад
Фото: Letidor.ru
В сегодняшней видеоподборке мы собрали самые курьезные и неожиданные моменты с торжественных школьных линеек, посвященных Дню знаний.
Первое сентября — праздник для всех. Но для родителей это серьезное и ответственное мероприятие. А для первоклашек и детей постарше торжественная линейка — просто лишний повод поиграть, пообщаться и подурачиться. Ведь даже в такой торжественный день дети остаются детьми — яркими, веселыми и непосредственными.
Смотрите нашу праздничную подборку самых смешных моментов на школьных линейках.
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