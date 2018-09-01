Новый учебный год: 3 важных правила, которые нужно повторить всем родителям

Пока родители умилялись нарядами детей на школьных линейках — некоторые позабыли действительно сделать кое-что очень важное: повторить с детьми правила дорожного движения. И сейчас мы совсем не шутим.

В начале осени фиксируется резкий рост аварийности и наездов на пешеходов: на дорогах больше машин, да и самих малышей заметно больше. Дети за лето отвыкают от ритма городской жизни и напрочь забывают о таком элементарном правиле, как «посмотри по сторонам, прежде чем переходить дорогу», поэтому им об этом стоит обязательно ещё раз напомнить.

Не зубрёжка, а познавательная экскурсия

Перед началом учебных будней обязательно пройдите с ребёнком весь маршрут от дома до школы и обратно. Во всех местах проговаривайте, что он должен делать — как идти, куда смотреть и так далее. Не нужно думать, что это лишнее. Даже, если ребенок уже пошёл в шестой или седьмой класс, «провалы» в памяти у старшеклассников после каникул случаются так же часто, как и совсем у малышей.

Помните, что личный пример — лучше всего. Дети все видят. И всё за вами повторяют.

Подсветить и сделать заметнее

Осенью быстро темнеет и по закону подлости многие родители выбирают темные куртки и плащи для своих детей, чтобы те не пачкались. В таком «наряде» школьник становится фактически невидимкой на дороге, поэтому одежду и рюкзак обязательно нужно оснастить световозвращателями.

Помните, что даже если у машины чистые фары, то ночью водитель заметит ребенка, на одежде которого нет фликеров, на расстоянии 55 метров. А если есть фликер — уже 100 и более метров!

Опаздал? Не беги!

Дети часто опаздывают в школу, поэтому не ругайте ребенка и не заставляйте бежать на уроки. Лучше пусть он потратит лишнее 30 секунд в ожидании зеленого, чем перебежит дорогу на красный.

Ну, и сами водители, даже у которых нет детей, помните, — что нужно быть максимально бдительными и осторожными, ведь школьник на дороге может появится в любой момент.