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Видео о самых капризных малышах на свете
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Видео о самых капризных малышах на свете 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Этим крохам сложно угодить. Смотрите, как они себя ведут, если им что-то не нравится!
Быть мамой очень непросто не только потому, что это большая ответственность, много хлопот, постоянно не хватает времени, но еще и потому, что родителям не всегда под силу совладать с настроением маленького члена семьи.
Обидеть малыша очень легко, а вот вновь поднять ему настроение — это надо еще постараться. В сегодняшней видеоподборке вы увидите самых капризных малышей, которым только дай возможность покричать, поплакать и построить гримасы.
У этих детей есть все шансы стать настоящими артистами, вы только посмотрите на эти эмоции и характерные выражения их лиц — прирожденные звезды кино и шоу-бизнеса!
И если вы думаете, что это у вас в семье живут самые недовольные и капризные дети, значит, вы еще не видели это видео.
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