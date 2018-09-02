Видео о самых капризных малышах на свете

Этим крохам сложно угодить. Смотрите, как они себя ведут, если им что-то не нравится!

Быть мамой очень непросто не только потому, что это большая ответственность, много хлопот, постоянно не хватает времени, но еще и потому, что родителям не всегда под силу совладать с настроением маленького члена семьи.

Обидеть малыша очень легко, а вот вновь поднять ему настроение — это надо еще постараться. В сегодняшней видеоподборке вы увидите самых капризных малышей, которым только дай возможность покричать, поплакать и построить гримасы.

У этих детей есть все шансы стать настоящими артистами, вы только посмотрите на эти эмоции и характерные выражения их лиц — прирожденные звезды кино и шоу-бизнеса!

И если вы думаете, что это у вас в семье живут самые недовольные и капризные дети, значит, вы еще не видели это видео.