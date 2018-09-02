Из декрета в большие начальницы: молодые мамы осваивают бизнес

Все больше молодых мам после рождения детей задумываются о смене профессии. Основное требование к новой работе — гибкий график, чтобы можно было совмещать с воспитанием малышей. В Москве мамочкам на помощь пришел женский деловой центр. Здесь для девушек проводят бизнес-тренинги, которые стимулируют дам открыть свой собственный бизнес. О проекте «Мама в деле» узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Пранович.

Из декрета в большие начальницы. Просидеть дома все полтора года оплаченного отпуска Наталья просто не смогла. Когда страсти с пеленками немного поутихли, решила: нужно что-то делать. Вместе с мужем давно мечтали открыть свое дело агентство недвижимости. Только знаний на тот момент для столь серьезного шага не хватало. Помогли специальные курсы для молодых мам.

«И сейчас я занимаюсь финансовыми потоками, бухгалтерией, административными вопросами. А муж работает с риелторами, занимается продажами и руководит организацией», — пояснила Наталья Пузанова.

Дома ситуация обстоит примерно также. Уборка, стирка, готовка, уход за детьми — все хлопоты супруги делят поровну. По факту муж с женой проводят вместе 24 часа в сутки, семь дней в неделю. И при этом умудряются почти не ругаться.

«До драк дело не доходило. Может быть, мнение на мнение иногда находило. Но все же опять мы возвращались к тому, что кто в этом вопросе более специализирован, ту точку зрения мы и берем за правильную», — говорит Сергей Пузанов.

А вот и те самые курсы. Учат здесь не только предпринимательству — бухучету, кадровому менеджменту, логистике, ведению переговоров и даже оказанию первой помощи. Мужчин здесь нет. Разве что резиновый Геннадий, и то в качестве подопытного.

Кстати, многие женщины до беременности занимали очень серьезные посты в крупных компаниях. Елена , например, 15 лет проработала юристом. Но после рождения второго малыша осознала: свою жизнь должна посвятить детям, и не только своим. Она решила стать воспитателем.

«Для меня важно пронести через жизнь, что ты занимаешься своим делом. И в данном случае я понимаю, что мое дело — это не юриспруденция», — призналась Елена Николаева.

Впрочем, вне зависимости от выбора специальности, каждая мама здесь «в деле». Хотя счет деньгам в женском деловом центре начинают вести даже самые юные дамы.

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