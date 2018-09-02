У нашей дочери есть все. Почему она вечно недовольна?

Меган Лихи

детский психолог

Вопрос: Нашей дочери шесть лет. В последние полгода она крайне равнодушно или негативно относится ко всему, что не на сто процентов совпадает с тем, чего она хочет. Мы не какие-то особенные родители, но мы живем в достатке и хотим, чтобы наши дети были счастливы и довольны. Но очень сложно постоянно выплясывать, не встречая ни капли благодарности. Мы пытались поговорить с ней об этом, даже водили на волонтерские программы, чтобы она поняла — не всем в жизни так повезло, как ей. Ноль эффекта.

Ответ психолога

Один момент в вашем вопросе меня зацепил. Вот вы говорите, что вам нравится развлекать своих детей, но они этого не ценят. И я понимаю вас. Конечно, когда ты тратишь время (а часто еще и кучу денег), чтобы вывести детей в какое-нибудь симпатичное место, то ужасно обидно, когда ты не видишь за это никакой радости и благодарности. Более того, чем больше мы стараемся и ждем похвалы, тем требовательнее дети становятся. Это деморализует, соглашусь.

Но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны.

Мне 41. Меня вырастили любящие родители, которые заботились о моих чувствах, но, скажу вам честно, родители не выбирали, куда поехать на выходные или в отпуск, ориентируясь на наши с братом чувства и желания. Мой отец всегда был помешан на церквях — чем древнее, тем лучше, поэтому кучу выходных мы с братом провели на заднем сидении родительского автомобиля, колеся по окрестностям в поисках очередной развалины и слушая музыку, которую выбрала на радиостанции наша мама. Не то, чтобы нас особо спрашивали — хотим мы так проводить выходные или нет. Мы знали, что едем куда-то всей семьей, и наше счастье и радость не были тут основной целью. Было ли нам скучно? Смертельно. Но сейчас мы с братом выросли и не прочь иногда поглазеть на симпатичную древнюю церковь. Что-то из этих поездок в нас отложилось.

Итак, если прошлые поколения родителей особо не заботились о том, чтобы сделать детей счастливыми, то нынешние поколения родителей только об этом и думают.

Неважно — едем мы в отпуск, придумываем план на выходные, хотим ли позвать гостей, все это крутится вокруг наших детей. Все эти бесконечные уикенды, организованные с одной целью — чтобы дети повеселились — это безумие.

10 фраз, которые можно сказать плачущему ребенку

Чувству истинной благодарности для того, чтобы развиться, нужны годы. Оно предполагает глубочайшую эмпатию и осознание ценности чувств другого. Проще говоря, я не могу оценить и порадоваться своей собственной жизни, если не могу полностью понять и прочувствовать эмоции другого.

Так насколько разумно ожидать от шестилетки того, что она прочувствует и оценит качество своей собственной жизни? А также вашу невероятную жертву? То есть она должна, условно, смотреть на мир вашими глазами, чтобы понимать, как ей несказанно повезло. Но такого быть не может.

Некоторые 6-летние дети кажутся черной дырой, в которую вы безрезультатно закидываете все свое внимание, надежды и мечты. А они все равно несчастливы и неблагодарны. Почему это происходит? Может, ваша дочь — бессердечный эгоист? Нет, вообще нет. Она всего лишь ребенок, а дети естественным образом ориентированы лишь на себя.

Проблема в том, что вы даете ей слишком много того, что на самом деле ей не нужно.

Что такому ребенку нужно, так это чтобы его прекратили, наконец, делать счастливым. Прекратите планировать бесконечные развлечения. Прекратите принимать ее холодное отношение на свой счет. И самое главное, прекратите твердить ей о том, что она должна быть благодарна. Почему? Ну, во-первых, это просто не работает. Во-вторых, люди попросту так устроены% чем больше мы стараемся им угодить, тем больше они ведут себя по-свински. Когда мы из кожи вон лезем, чтобы развлечь своих детей, они в конечном итоге начинают контролировать все — наше время, наши планы, наши методы воспитания и нашу уверенность в себе.

Парадоксально, но чем меньше вы будете стараться и переживать о том, что ваша дочь так чудовищно неблагодарна, тем больше сил будет у вас оставаться. Она будет чувствовать вашу родительскую уверенность и сможет, наконец, расслабиться, потому что поймет: уф, она больше не ответственна за чувства родителей и не обязана проявлять радость, которую от нее постоянно ждут. Поверьте, если вы начнете ставить свои интересы и планы вперед, вашей дочери это, может, поначалу и не понравится, но со временем она расслабится и все встанет на свои места. Нужно только чуть подождать.

И наконец, поищите пути сближения с дочерью. Научитесь просто слушать ее, смотря ей в глаза, без комментариев и критики. Читайте вместе, гуляйте вместе, собирайте пазлы, танцуйте. Эта близость и зрительный контакт дадут ей сильное ощущение того, что она нужна вам, что вы любите ее просто за то, что она у вас есть.

Да, это займет время, поэтому наберитесь терпения. Иногда вы будете выходить из себя, но это пройдет. Вам просто нужно время, чтобы сблизиться, поменяться ролями — и все наладится. Удачи!

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