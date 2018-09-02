Вера Брежнева восхитила фолловеров стройной фигурой и бесконечными ногами на новом фото с дочерью

36-летняя певица опубликовала в Instagram фото со свой старшей дочерью, 17-летней Соней.

На снимке Вера и Соня позируют в коротких джинсовых шортах и скорее похожи на подруг или сестер, а не на маму и дочь. Эффектный кадр за несколько часов собрал более двухсот тысяч лайков.

«Как близняшки», «Тот случай, когда не отличить где мама, где дочь», «Я вообще подумала фотошоп, что две Веры стоит. Сёстры близнецы», «Копия мамы, я подумала что это коллаж Ваших фото, Вера, а тут на тебе. Дочь КРАСАВИЦА!», «Я сначала не поняла, где Вера, а где ее дочь», «Когда Мама выглядит ровесницей», «Уже не понять, кто мама, а кто дочь», «опять теряюсь! где Вера Викторовна?))))», «Такие красавицы, прям как сестрички», «Ничего себе, как Вы похожи с доцей, я сначала перепутала, кто есть кто!», «Серьезно, я сначала не поняла, где кто, как же вы похожи, шикарно выглядите», «Мама выглядит моложе чем дочка)», «Вера шикарная, и доча красотка!», — пишут фолловеры в комментариях.

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Фото:Instagram