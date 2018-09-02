Возможно ли забеременеть от двух партнёров

От турчанки отказались муж и семья ее родителей, а судом ей запрещено видеться с родными сыновьями. Такому наказанию подвергли в Турции женщину, у которой двойня оказалась от разных отцов. Выяснилось это, когда мальчикам было по три года. Отец никак не мог смириться с тем, что один из сыновей вообще не похож ни на него, ни на родню жены. Он настоял на тесте ДНК, который и подтвердил: из двух сыновей только один является его биологическим ребенком.

Суперфетация — явление довольно новое. До недавнего времени никто не мог представить себе, что возможно оплодотворение второй яйцеклетки уже после того, как женщина забеременела. В матке начинают развиваться сразу два плода, различия в возрасте которых может достигать 24 дней. Так, в Австралии в 2016 году у супругов Хилл родились девочки с разницей в десять дней. Врачами было точно установлено, что и зачаты девочки были с тем же временным промежутком. Врачи объяснили это тем, что пара долго лечилась от бесплодия, что и послужило стимулом для суперфетации.

Доктор Шерри из Австралии обратила внимание на этот случай, так как занимается изучением этого явления. По мнению доктора, оно однозначно из ряд вон выходящее. Обычно после оплодотворения яйцеклетки в организме женщины происходят гормональные изменения, которые не допускают повторной беременности. Более того, после зачатия в шейке матки образуется слизь, препятствующая проникновению сперматозоидов. Но, как говорят, нет правил без исключения.

— Вероятно, у Кейт Хилл лекарства от бесплодия спровоцировали гиперстимуляцию яичников — и вот результат, — говорит Шерри.

Если у плодов разные отцы, то это явление называется суперфекундация. Суд штата Нью-Джерси (США) рассматривал необычное дело. Жительница штата подала иск о выплате алиментов бывшим мужем на двойню, но мужчина настоял на анализах ДНК. Они-то и подтвердили, что, как и в «турецком» случае, биологическим отцом он является только одному из детей. Верховный судья округа Пассеик Сохаил Мохаммед вынес решение о выплатах только на одно ребенка.

Акушер-гинеколог из университетских клиник Кливленда Брук Росси называет подобные случаи крайней редкостью, но они вполне возможны.

Кстати, явление суперфекундации описано даже в греческой мифологии. К примеру, Геракл и Ификл были двойней, рожденной от одной матери, но имеющей разных отцов. А Леда родила одновременно четверых детей, двое из которых были от Зевса, а двое других — от Тиндарея.

Практически невероятная история произошла с американкой по имени Аллен, которая решила стать суррогатной матерью. Муж (кстати, он афроамериканец, а Аллен — белая женщина) был не против. Заказчиками была семейная пара из Китая (в этой стране суррогатное материнство запрещено). Женщине подсадили эмбрион и она забеременела. Связь с мужем она имела право иметь только с использованием презерватива. По ее словам, так все и было. В ходе ультразвукового исследования врачи обнаружили у Аллен двойню. Через 38 недель с помощью кесарева сечения она родила двух малышей.

По контракту Аллен имела право видеть рожденных ею детей не более часа, но отказалась от этого. Через несколько дней ей на электронную почту из Китая пришло письмо с фотографией двух малышей, один из которых был явно китайчонком, а второй — афроамериканец. Впоследствии исследование показало, что черный мальчик имеет ДНК сходную с ее мужем.

История завершилась хеппи эндом: супружеская пара из Китая оставила себе родного ребенка, а Аллен с мужем воспитывают своего.

Единственное, чего не может быть ни при каких обстоятельствах, говорят ученые-медики, это рождение от разных партнеров однояйцевых близнецов. От разных партнеров могут оплодотвориться только две разных, но созревших одновременно яйцеклетки.

Сперматозоиды сохраняются в организме женщины в течение четырех–пяти дней, а созревшая после овуляции яйцеклетка способна к оплодотворению в течение одних — двух суток. Так что вариантов зачатия при неконтролируемом сексе с двумя партнерами более чем достаточно.

Сообщение Возможно ли забеременеть от двух партнёров появились сначала на Умная.