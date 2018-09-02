Омские школьники собрали деньги на операцию больной девочке

1 сентября по всей стране прозвенели первые звонки. Несколько омских школ приняли участие в акции «Дети вместо цветов», организованной благотворительным центром «Радуга». Так, в гимназии №26 в ней поучаствовали ученики 4-1 класса. На линейке вместо цветов дети держали воздушные шарики с символикой центра. Школа впервые приняла участие в подобной акции, сообщает пресс-служба центра.

Родители школьников уверены, что с помощью подобной акции учат детей добру. По их мнению, лучше деть денег тому, кто в них нуждается, чем купить цветы, которые вскоре завянут.

— В этом году зарегистрировалось в 2 раза больше участников, чем в 2017 году. Отрадно, что родители хотят воспитывать в своих детях доброту и сострадание к окружающим. Эти дети — наши будущие волонтеры. Они знают, что помощь — это бескорыстное дело, — рассказала специалист по связам с общественностью БЦ «Радуга» Ольга Петренко.

Добавим, что собранные деньги направят на проведение операции Алёне Пашковой. Девочка страдает от редкой болезни — не может дышать во сне. С помощью операции ей установят стимулятор диафрагмального нерва.