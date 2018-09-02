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Многодетная семья обратилась за помощью к мэру Ярославля. Что ответил Владимир Слепцов
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Многодетная семья обратилась за помощью к мэру Ярославля. Что ответил Владимир Слепцов 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
23 августа у счастливых родителей родились три сына
У ярославской семьи родилась тройня. Сразу три мальчика появились на свет 23 августа.
Несколько дней назад мы уже писали про семью Крапивиных. Тогда Мария только стала счастливой мамой троих сыновей. Она откровенно рассказала: семья испытывает временные денежные трудности. Из-за ремонта в квартире малыши остались даже без кроваток и колясок.
— Я написала письмо с просьбой о помощи на имя мэра Ярославля, — рассказала тогда Мария.
Мы связались с мэрией Ярославля, чтобы узнать, окажет ли город какую-то помощь многодетной семье.
— Мария Крапивина на учёте в районном отделе по социальной поддержке населения не состоит, за предоставлением мер соцподдержки не обращалась. Эта женщина обращалась к нам в 2014 году за получением пособия на погребение дочери, которая умерла через две недели после рождения. А в 2016 году за получением единовременной выплаты при рождении ребёнка. 28 августа за консультацией к нам обратилась мать женщины. Мы разъяснили ей все правила по выдаче удостоверения многодетной семьи, а также рассказали обо всех выплатах, которые полагаются семьям в таком случае. Кроме выплат, такая семья может рассчитывать на получение земельного участка, налоговых льгот, бесплатного обеспечения лекарствами, бесплатного проезда в общественном транспорте и многие другие льготы, — рассказали в мэрии Ярославля.
Сейчас семья живёт в двухкомнатной квартире. О том, что будет тройня, они узнали не сразу. И долго шутили, что будут путать малышей.
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Женский форум
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