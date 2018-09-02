Эта женщина поверила в Бога вместо предписаний врача. Результат — вот он!

В возрасте 28 лет я узнала, что была беременна пятью близнецами. Сразу же мой врач поговорил со мной о выборочном сокращении.

Когда я отказалась, он отправил меня к специалисту, который неоднократно просил меня рассмотреть вопрос о сокращении моей беременности тройней или даже двоих близнецов.

Так продолжалось несколько месяцев. Мы с мужем ни на секунду не задумывались об этом. Бог дал нам этих маленьких детей, и он будет заботиться о них.

20 лет спустя я оглядываюсь назад и не могу представить нашу жизнь без них. После окончания университета трое поступили на военную службу в нашу страну, а двое продолжают карьеру в области медицины.

Все они ответственные взрослые, которые любят Бога и делают этот мир лучше. Я решил спасти их жизни, и теперь они спасают жизни других людей.