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Суррогатных малышей больше не пускают в Испанию
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Суррогатных малышей больше не пускают в Испанию 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Десятки испанских новорождённых не могут прибыть на родину к своим семьям. Мадрид отказался выдавать документы тем детям, которые родились суррогатным способом вне Евросоюза, сообщает «Евроньюс».
В последние годы всё больше европейских одиноких мужчин и бесплодных пар предпочитают пользоваться услугами суррогатного материнства на территории Украины. Согласно украинским законам, это абсолютно легально, кроме того, цены здесь значительно ниже европейских.
В последние месяцы данным способом деторождения воспользовались несколько десятков подданных Испании. На территории Украины у них родились здоровые малыши, теперь молодым папам и мамам оставалось выдать им испанские документы в посольстве и улететь к родным.
Однако с июня родители не могут покинуть Незалежную вместе со своими детьми — Испания отказывает малышам в гражданстве. При этом виной тому являются не политические интриги или ограничения, а мелкая юридическая коллизия.
Согласно испанским законам, малыши имеют право получить подданство страны, если родились суррогатным способом от отцом-испанцев. Для того чтобы подтвердить биологическое родство, папе и малышу нужно всего лишь сделать ДНК-тест. Но именно его теперь нельзя делать по новому общесоюзному закону «о защите персональных данных».
Сейчас родители вынуждены несколько месяцев находиться в Киеве и ждать решения властей Испании. Некоторые взрослые решили сделать детям украинские паспорта, чтобы с ними малыши улетели к родным, а затем бы взрослые решили вопрос у себя дома.
Однако и украинское гражданство дети также не могут получить, так как для этого необходимо, чтобы в подданстве официально отказала Испания, которая медлит с окончательным решением.
Часть родителей уверена, что виной произошедшего являются крупные испанские чиновники, некоторые из которых открыто заявляли против суррогатного материнства. Впрочем, в посольстве Королевства заверили, что дети в итоге получат документы и вернутся на родину, однако сколько это займёт времени — неизвестно.
На территории Королевства Испания разрешено только некоммерческое суррогатное материнство.
Фото: Константин Юганов / Фотобанк Лори
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