Суррогатных малышей больше не пускают в Испанию

Десятки испанских новорождённых не могут прибыть на родину к своим семьям. Мадрид отказался выдавать документы тем детям, которые родились суррогатным способом вне Евросоюза , сообщает «Евроньюс».

В последние годы всё больше европейских одиноких мужчин и бесплодных пар предпочитают пользоваться услугами суррогатного материнства на территории Украины. Согласно украинским законам, это абсолютно легально, кроме того, цены здесь значительно ниже европейских.

В последние месяцы данным способом деторождения воспользовались несколько десятков подданных Испании. На территории Украины у них родились здоровые малыши, теперь молодым папам и мамам оставалось выдать им испанские документы в посольстве и улететь к родным.

Однако с июня родители не могут покинуть Незалежную вместе со своими детьми — Испания отказывает малышам в гражданстве. При этом виной тому являются не политические интриги или ограничения, а мелкая юридическая коллизия.

Согласно испанским законам, малыши имеют право получить подданство страны, если родились суррогатным способом от отцом-испанцев. Для того чтобы подтвердить биологическое родство, папе и малышу нужно всего лишь сделать ДНК-тест. Но именно его теперь нельзя делать по новому общесоюзному закону «о защите персональных данных».

Сейчас родители вынуждены несколько месяцев находиться в Киеве и ждать решения властей Испании. Некоторые взрослые решили сделать детям украинские паспорта, чтобы с ними малыши улетели к родным, а затем бы взрослые решили вопрос у себя дома.

Однако и украинское гражданство дети также не могут получить, так как для этого необходимо, чтобы в подданстве официально отказала Испания, которая медлит с окончательным решением.

Часть родителей уверена, что виной произошедшего являются крупные испанские чиновники, некоторые из которых открыто заявляли против суррогатного материнства. Впрочем, в посольстве Королевства заверили, что дети в итоге получат документы и вернутся на родину, однако сколько это займёт времени — неизвестно.

На территории Королевства Испания разрешено только некоммерческое суррогатное материнство.

Фото: Константин Юганов / Фотобанк Лори