В Перми осудили мать, у которой умер 3-летний ребёнок

Трагедия произошла в многодетной семье проезжих из Средней Азии, состоящей на учете как находящаяся в социально-опасном положении. У родителей умер трёхлетний ребёнок. Причина в том, что взрослые должным образом не следили за детьми, и ребёнок получил химический ожог пищевода. Находясь в квартире тёти, малыш случайно выпил жидкость для чистки плит и печей.

Мальчика экстренно госпитализировали в больницу. Врачи откачали ребёнка, однако после выписки малышу нельзя было кушать обычную еду, а мать не обращала внимания на эти запреты. Она написала отказ от госпитализации и уехала домой.

Женщина и не поставила сына на учёт в поликлинику по месту жительства, а проблемы со здоровьем были серьёзные: после каждого приёма пиши у малыша открывалась рвота. Месяц он пил одну воду в итоге вновь попал в реанимацию, где умер от септического шока.

«За причинение смерти по неосторожности матери присудили полгода ограничения свободы, — сообщила пермская ТК «Ветта». — Когда мальчика отвозили в реанимацию мать лежала в роддоме и рожала очередного ребёнка».