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В Киеве неизвестные вырвали ребенка из рук матери
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В Киеве неизвестные вырвали ребенка из рук матери 

News.ru 2 часа назад
В Киеве неизвестные злоумышленники похитили четырехлетнего ребенка. Преступники вырвали малыша, гулявшего с матерью и отцом, прямо из рук родителей.
После этого злоумышленники посадили ребенка в машину и увезли в неизвестном направлении.
Как сообщает Nation News, инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Родители ребенка уже обратились в полицию.
В украинской столице объявлен план «Перехват».
Обстоятельство случившегося уточняются. Мотивы похищения пока неизвестны.
Ранее News.ru сообщал, что в Москве введён план «Перехват» после похищения годовалого ребёнка водителем такси. С заявлением о происшествии обратилась его мать. По её словам, мужчина резко рванул с места, когда она выходила из машины.
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Женский форум
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