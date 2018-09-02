В Киеве неизвестные вырвали ребенка из рук матери

В Киеве неизвестные злоумышленники похитили четырехлетнего ребенка. Преступники вырвали малыша, гулявшего с матерью и отцом, прямо из рук родителей.

После этого злоумышленники посадили ребенка в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщает Nation News, инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Родители ребенка уже обратились в полицию.

В украинской столице объявлен план «Перехват».

Обстоятельство случившегося уточняются. Мотивы похищения пока неизвестны.

Ранее News.ru сообщал, что в Москве введён план «Перехват» после похищения годовалого ребёнка водителем такси. С заявлением о происшествии обратилась его мать. По её словам, мужчина резко рванул с места, когда она выходила из машины.