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10-месячный ребенок умер, подавившись яблоком на семейном пикнике
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10-месячный ребенок умер, подавившись яблоком на семейном пикнике 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Британец Бенджамин Мастерс, которому было всего 10 месяцев, умер во время похода в зоопарк с родителями. Когда семья решила перекусить и организовала небольшой пикник, ребенок поперхнулся кусочком яблока. Несмотря на все силы, приложенные его мамой Люси Мастерс (она работает стюардессой и прошла обучение по оказанию первой помощи), малыш впал в кому. Об этом пишет Daily Star.
«Скорая помощь» увезла ребенка в больницу Святого Георгия в Лондоне. Через шесть дней Бенджамин скончался, не приходя в сознание. По данным The Sun, отец семейства Адам Мастерс поблагодарил больничный персонал за все, что они сделали для спасения ребенка.
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Теперь убитые горем родители собирают средства для лечения других тяжелобольных детей, лежащих в больнице Святого Георгия. На сегодня благотворительный сбор памяти Бенджамина Мастерса составил свыше 17 000 фунтов стерлингов — в три раза больше, чем они планировали.
На странице сбора родители Бена написали:
«Ничто не может заполнить огромную пустоту в наших сердцах после ухода Бенджамина. Но мы хотим помочь педиатрическому отделению интенсивной терапии в больнице Святого Георгия и поддержать родителей, у которых там находится ребёнок».
Адам и Люси Мастерс хотят помочь родителям, чьи дети серьезно больны/фото: соцсети
Ранее Daily Star писала о жительнице Южного Уэльса, которая потеряла 3-месячную дочку во время похода за покупками. Ребенок скончался от острой сердечной недостаточности: у девочки был врожденный порок сердца.
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