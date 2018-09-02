40-летняя Климова вернулась к бывшему мужу

Екатерина Климова поделилась на своей странице в Instagram фотографией семейного ужина. Вместе с ней за столом оказался и бывший муж актрисы Игорь Петренко

Екатерина Климова и Игорь Петренко официально разорвали свой брачный союз четыре года назад, однако не пропали из жизни друг друга, даже несмотря на взаимные упреки и скандалы, сопровождавшие развод. Немудрено, ведь у пары двое общих детей, которые нуждаются во внимании обоих родителей.

У поклонников Екатерины Климовой зародилась слабая надежда, что красавице-актрисе удалось наладить отношения с бывшим супругом. Поводом для этого послужила фотография, которую она сама опубликовала на своей странице в Instagram. «Добрый вечер)», — коротко подписала она снимок и поблагодарила заведение «за уют и вкусноту».

В кадре оказался и Игорь Петренко. Впрочем, самые осторожные комментаторы пришли к выводу, что если прошедший ужин и можно назвать воссоединением семьи, то очень краткосрочным. Бывшие возлюбленные сели за один стол не ради друг друга и восстановления отношений, а ради детей. Ведь мальчики Матвей и Корней начали учебный год, а такие события необходимо отмечать в семейном кругу и при участии обоих родителей.

Напомним, общественность обратила внимание на проблемы в семье Екатерины Климовой и Игоря Петренко в 2013 году. Красавицу застукали в объятиях партнера по картине Романа Архипова . Впрочем, ее супруг. как настоящий джентльмен, взял ответственность за разрушение брака на себя, а возлюбленную назвал «святой женщиной» и «лучшей матерью и женой на этом свете».