«Где мама, а где дочь?»: Веру Брежневу не узнали на новом фото с дочерью

Певица показала снимок со старшей наследницей Соней Киперман

Старшей дочери Веры Брежневой Соне Киперман 17 лет, однако 36-летняя певица выглядит ее ровесницей. Новое фото, опубликованное в Instagram экс-солистки группы «ВИА Гра», вновь убедило ее поклонников в этом.

«Я сначала не поняла, где Вера, а где ее дочь», «Когда Мама выглядит ровесницей», «Уже не понять, кто мама, а кто дочь», «опять теряюсь 🧐! где Вера Викторовна?))))», «Такие красавицы, прям как сестрички», «Ничего себе, как Вы похожи с доцей, я сначала перепутала, кто есть кто!», «Я вообще подумала фотошоп, что две Веры стоит. Сёстры близнецы», «Серьезно, я сначала не поняла, где кто, как же вы похожи 😍😍😍шикарно выглядите», «Мама выглядит моложе чем дочка)», «Вера шикарная, и доча красотка!», «Как близняшки», «Копия мамы, я подумала что это коллаж Ваших фото, Вера, а тут на тебе 😳 Дочь КРАСАВИЦА!», «Тот случай, когда не отличить где мама, где дочь», — пишут поклонники.

А вы сразу узнали Веру Брежневу на фотографии?

Фото: instagram