Колобок, Курочка Ряба и Репка: о чём на самом деле эти сказки

Сказки — это неотъемлемая часть не только русского фольклора, но и культуры в целом. Отношение к этому жанру народного творчества было разным: до начала XIX века сказки считались уделом крестьянина, и высшее общество на них не обращало внимания. Однако позднее ситуация изменилась.

Дворяне поняли, что нужно держаться корней, чтобы сохранить свою национальную самобытность, а потому интерес к народным сказкам многократно возрос. Тем не менее смысл, заложенный в этом жанре фольклора, становился со временем все менее понятным, а для современных детей и их родителей сказка теперь и вовсе зачастую только вид развлечения. Неужели и на Руси сказки сочиняли только для забавы? Конечно, сказкой развлекали детей и много лет назад, но это была скорее второстепенная функция. Ребенка следовало в первую очередь воспитать и, самое главное, передать ему то понятие о мире, которое было у родителей. Наши предки предпочитали прививать своё мировоззрение не в назидательной форме, а в более доступной для детей — игровой. Другими словами, родители через сказку объясняли своему чаду не только что хорошо, что плохо, но и почему восходит солнце или как появился наш мир. И если разобрать привычные нам фольклорные произведения с точки зрения философии тех веков, можно очень удивиться.

Колобок

На первый взгляд знакомая всем сказка учит юного читателя, что нужно слушаться старших, а тщеславие обычно не доводит до добра. Однако сакральный смысл «Колобка», появившегося, очевидно, ещё в языческие времена, был в том, чтобы объяснить ребенку, как солнце, которое и символизирует круглая лепешка, путешествует по небосводу (по мнению некоторых исследователей народного творчества, животные на пути Колобка — это созвездия). Финальное съедение главного героя лисой — это не что иное, как затмение: древние думали, что солнце съедает злой дух.

Курочка Ряба

Для современного ребенка мораль этой сказки прозрачна: нужно беречь то, что у тебя есть, и радоваться простым вещам. Но для наших предков «Курочка Ряба» рассказывала о сотворении мира и появлении во Вселенной Солнца и Луны. Мышь символизировала темного духа (считалось, что зверек появлялся из-под земли, а потому был связан с подземным миром), который попытался отобрать у людей Солнце. Но вместо одного светила испугавшиеся тьмы люди получили от утешавшей их курицы сразу два.

Репка

Как уже можно догадаться, эта сказка не только о том, что одному нельзя справиться с трудностями и нужно всегда друг другу помогать. Действительно, «Репка» также показывает преемственность поколений и связь мира людей с миром животных: когда человек сам не может что-то сделать, он зовет на помощь силы Природы. Сама репка, во одной из версий, — это солнце: только в гармонии с окружающим миром люди могут получить от него блага. Другие исследователи утверждают, что в первоначальном варианте были и отец, и мать, а репка символизировала корень рода, который посадил первопредок — дед. Правда, зачем тогда нужно было вытягивать этот корень, так и остается непонятным. Таким образом можно разобрать любую народную сказку и найти в ней интересные символы и поучения. Например, Кощей символизирует не только языческого Чернобога, но и холод зимы, который крадет тепло (красных девиц), Емеля — человек, потерявший гармонию с миром природы, а Баба Яга — это смерть, от которой героям нужно убежать. Однако ученые признают, что из-за утихшего на время интереса к фольклору некоторые произведения очень сложно толковать однозначно. Кроме того, очевидно, что для современных детей сакральные значения сказок будут непонятны, поскольку сейчас знания о мире шагнуло далеко вперед и мировоззрение совершенно поменялось. Но это не значит, что читать ребенку произведения народного творчества в наше время не имеет смысла. Ведь они до сих пор сохранили особое волшебство, необходимое детской душе, а сам ребенок может открыть в сказках для себя что-то совершенно особенное.