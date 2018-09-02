Костюм Gucci и зажигательные танцы: Мадонна устроила вечеринку в честь дня рождения сына

Певица отметила день рождения своего приемного сына Дэвида Банды

Сына Мадонны Дэвиду исполнилось тринадцать лет. Певица опубликовала в Instagram фото, на котором именинник позирует в костюме Gucci.

— подписала она фото.

По случаю дня рождения сына Мадонна устроила вечеринку с танцами, которые исполняют на родине мальчика в Малави. Больше других зажигала, конечно, сама певица, пустившаяся в пляс вместе с детьми и гостями. Напомним, что у звезды четверо приемных детей из Малави — 13-летний Дэвид, 12-летняя Мерси, пятилетний Стелла и Эстель. Также у нее подрастают двое биологических детей — 21-летняя Лурдес и 18-летний Рокко.

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Фото:Instagram