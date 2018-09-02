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Костюм Gucci и зажигательные танцы: Мадонна устроила вечеринку в честь дня рождения сына
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Костюм Gucci и зажигательные танцы: Мадонна устроила вечеринку в честь дня рождения сына 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Певица отметила день рождения своего приемного сына Дэвида Банды.
Сына Мадонны Дэвиду исполнилось тринадцать лет. Певица опубликовала в Instagram фото, на котором именинник позирует в костюме Gucci.
— подписала она фото.
По случаю дня рождения сына Мадонна устроила вечеринку с танцами, которые исполняют на родине мальчика в Малави. Больше других зажигала, конечно, сама певица, пустившаяся в пляс вместе с детьми и гостями. Напомним, что у звезды четверо приемных детей из Малави — 13-летний Дэвид, 12-летняя Мерси, пятилетний Стелла и Эстель. Также у нее подрастают двое биологических детей — 21-летняя Лурдес и 18-летний Рокко.
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Фото:Instagram
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