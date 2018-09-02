Духота, сорванные голоса и тысячи селфи: как прошла фан-встреча Спилберг в Екатеринбурге

Тысячи подростков, восемь потерявшихся девочек, одна вызванная скорая. Примерно так прошла встреча с фанатами одной из самых популярных блогеров, Саши Спилберг в Гринвиче. А, да. Еще маленькое помещение парфюмерного магазина, в котором каждый посетитель, казалось, попробовал не меньше трех видов духов. Из-за этой какафонии запахов и духоты дышать было просто нечем.

Посмотреть на Сашу Спилберг, задать ей вопросы и сделать селфи пришли больше 1000 екатеринбуржцев. Причем, почти все в возрасте 9–14 лет. По словам работников магазина, на Тимати пришло больше. Но у него и аудитория другая — не маленькие неуправляемые девочки. С этим и многим другим организаторы просчитались. Они просто не знали, что делать с толпой детей. За полчаса до прихода звезды, они начали учить толпу быть по команде тихими, не толкаться и отойти от сцены. Нужно ли говорить, что у них ничего не вышло?

— Я позову охранника который вас отодвинет, или отправит к маме, — пугал не слушающихся детей их мамами медиатор встречи.

А у сотрудницы магазина, которая вышла на сцену, в какой-то момент начал срываться голос — она безуспешно пыталась перекричать фанатов.

Минут за 7 до появления Саши Спилберг стало нереально жарко. Дети начали скандировать ее имя и образовали живой коридор там, где блогерша должна была пройти к сцене.

Кстати о сцене. Медиатор фан-встречи оперировал тем, что всем будет видно Сашу. Мой рост 165 см, и даже я не видела сцену, хотя стояла не в самом конца магазина. А за мной было еще много детей. Зато я прекрасно видела пап, которые посадили своих детей на плечи, чтобы тем было видно лучше. И их можно понять.

Если вам кажется, что в это безумие погрузились только маленькие девочки, вы ошибаетесь. Сначала к ним присоединились мальчики. Затем, ногти в ожидании появления блогерши стали грызть и взрослые. Все стояли с подарками для Спилберг, готовили блокноты для автографа, листочки.

Родители, наконец, оставили детей и начали заниматься «взрослыми делами» — бродить по магазину. Подходили к самым дорогим брендам. Кажется, на это и была рассчитана маркетинговая стратегия привлечения Саши Спилберг.

И тут она появилась в окружении троих телохранителей. Честно, столько визга я в жизни не слышала.

— Я немного в шоке. Это, наверно самый тёплый приём из всех городов, в которых я была, — сказала Спилберг со сцены. Даже учитывая тот, в котором я родилась. Я в шоке от количества людей.

Блогер начала с вопросов из зала, но протиснуться с микрофоном сквозь толпу было невозможно. А без него — не слышно. Дальше был конкурс на знание Саши Спилберг. Победители должны были получить призы, но конкурс прервался на середине. Почему? Вспомните вашу школьную жизнь. 25 человек одновременно выкрикивают ответ на вопрос. И тут так же, только количество кричащих раз в 40 больше.

Затем Спилберг дала несколько советов для начинающих блогеров и бизнесменов. Самый важный по ее мнению — наплевать на критику и делать, что нравится.

А вот совет Спилберг будущим бизнесменам.

— Прислуживаться к старшим. К папе. Особенно ко всем взрослым мужчинам в семье, — поделилась блогер.

Когда я решила отойти от толпы детей, ближе к свежему воздуху и взрослым, наткнулась на плачущую девочку, явно из начальной школы. Она отошла к стеллажу с духами и плакала. Звонила маме по новенькому айфону и жаловалась, что ее толкают.

Тут со сцены объявили о шестом пропавшем в толпе ребенке, и я впервые за все время увидела охранника. Казалось, их должна быть целая куча — выходной, толпа детей, магазин, известная персона. Но нет. Одинокие охранники выглядели, как загнанные звери и грызли ногти.

Ко мне подошел милый дедушка. Знакомьтесь, это Олег Николаевич. Он привел сюда свою внучку, и, если бы не она, то он маршировал бы с противниками пенсионной реформы.

— У нас раньше не было таких кумиров. Зоя Космодемьянская была. А это из кого-то делают кумиров. Шесть миллионов подписчиков нарисовали, которые никак не проверить, — поделился Олег Николаевич. — На них ходят и сходят с ума, как раньше на Beatles. Вот будет у меня шесть миллионов подписчиков, с меня одежду рвать будут? Я бы был сегодня на марше КПРФ против пенсионной реформы. Но тут внучка. Пришлось привести.

Вернемся к Спилберг.

— Мы практически вместе выросли. Вижу столько взрослых лиц, это так приятно. Не знаю, как вы меня терпите, но спасибо, что вы со мной, — сказала блогер.

Толпа еще сильнее начала рваться к сцене, и тут мне стало жалко Спилберг. Но потом я вспомнила, что у неё 6.1 млн подписчиков, которые приносят ей деньги, и жалость испарилась.

Сотрудники магазина боялись, что охранники не смогут сдержать толпу, когда придет время фотосессии.

— Больше всего переживаю, плохо никому не стало, — пробегая мимо меня сказала начальник магазина Татьяна Владимировна (спойлер: все таки стало). А сотрудники магазина объявили об уже восьмом потерявшемся ребенке.

Тем временем Саша Спилберг спела на сцене Эда Ширана , а медиатор фан-встречи начал объяснять правила фотосессии. Ее решили делать на нижнем этаже магазина, для этого его пришлось закрыть.

Сама фотосессия была похожа на конвейер. Саша пообещала, что сфотографируется с каждым. Видимо, поэтому детям давали всего несколько секунд на один кадр и просили освободить место для следующего фаната

— У меня ребёнок фанат. Три года смотрит, как в школу пошла, — рассказала нам мама фанатки с фото ниже.

На выходе из Гринвича ждала скорая. Туда привели девочку, которой стало плохо в толпе.