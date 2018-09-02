«Работники мясокомбината несут домой мясо, работники образования — детей»

Сборы единственного дитяти к 1 сентября кажутся вам волнительными и беспокойными? А вот в семье Юлии и Дениса Лесновых из Новороссийска в этому году в школу пошли сразу 7 детей. Всего же у них 9: четверо кровных и пятеро приемных. Есть среди школьников и первоклассница — приемная дочка Нонна.

Юлия Леснова — потомственная приемная мама. Ее родная мама Нина Юрьевна, после того как вырастила троих кровных детей, взяла еще 5 девочек. Сегодня они почти все взрослые. И у Юли сначала появилось четверо своих, а потом пятеро приемных. Кроме того, приемные дочки есть и у ее родного брата — и тоже помимо троих кровных сыновей.

«Моя мама по профессии воспитатель, а я учитель. Мы с ней шутим, что те, кто работает на мясокомбинате, несут домой мясо, те, кто на швейной фабрике, — одежду, а мы «принесли» домой детей», — смеется Юлия.

Юля готова часами рассказывать про каждого своего ребенка, но в этом году отдельное внимание первокласснице.

«Нонна у нас особый ребенок, мы хотели отдать ее в школу еще в прошлом году, в шесть с половиной лет, однако вместе с психолого-медико-педагогической комиссией поняли, что она пока к учебе не готова. Вообще пока неизвестно, потянет ли она обычную школьную программу, но решено дать ребенку шанс», — поясняет Юлия.

Все дети пошли в одну гимназию. Юлия признается, что устроить туда Нонну стоило большого труда.

— Нам сказали, что учебное заведение уже переполнено. Но, во-первых, я очень хотела, чтобы все мои дети учились в одном месте, так удобнее и нам, родителям, и им. Во-вторых, там лучший в городе логопед, а он необходим Нонне для индивидуального образовательного маршрута. За помощью я обратилась в нашу опеку, и там сразу же пошли навстречу и направили ходатайство, за что я благодарю руководителя опеки Татьяну Зрожевскую.

Кроме Нонны в школу идут в этом году тринадцатилетняя Женя (7-й класс), одиннадцатилетняя Марта (5-й класс), близнецы Артем и Тимур (4-й класс). Приемные дочки Юля и Лера — им, соответственно, 9 и 10 лет — идут только в третий класс, девочки хорошо учатся, но немного отстают из-за разницы в программе обычной школы и детдома.

На школьный шопинг родители потратили 70 тысяч рублей: примерно по 10 тысяч на каждого ученика. Юля отмечает, что для их города это довольно-таки большая сумма.

— У меня не было задачи отправить каждого ребенка во всем новом. Например, у Марты еще хороший ранец, но он детский, а она уже идет в среднее звено, конечно, мы ей купили другую сумку. У Леры и Жени, наоборот, еще вполне приличные портфели, год они проходят с ними. Нонна, конечно, как первоклассница вся в обновках, это ее праздник. Вообще, если честно, я стараюсь не экономить на детях, мой опыт показывает, что очень дешевые вещи непрочные и неудобные. В том году мы с дочками пошли в магазин, и я всем разрешила выбрать себе красивые банты. На кассе немного ахнула — там было почти на 3000 рублей, оказалось, что каждый бантик стоил 450–480 рублей, а дочки набрали 6 штук. Но бантики оказались качественные, прослужили нам год и еще прослужат, в этом году мы их постирали, отбелили и надели на линейку.

В гимназии у детей строгая форма: черный низ, белый верх, никакой трикотаж не допускается. Во время школьного года стиральная машинка в семье Лесновых работает каждый день — отстирывает белые рубашечки и блузочки. Правда, Женя попросила у мамы еще и черные джинсы к школе: ходят слухи, что в старших классах учителя разрешат некоторые послабления, но только если джинсы будут без декора и не слишком облегающие.

Впрочем, Юлия считает, что главные траты еще впереди: все дети посещают кружки, особенно любят танцы, значит, нужны еще купальники, шорты, коврики, чешки.

Этим летом в семье появился еще один сын — 4-летний Сережа. Хотя до школы ему еще далеко, он с удовольствием участвовал в приготовлениях к учебному году.

— Не зря, как только я увидела Сережку в базе данных — сердце екнуло. Сразу почувствовала, что это наш ребенок. Он такой же тряпичник, как и все мои дети, с удовольствием ходил по магазинам и школьным базарам. Ему тоже купили ранец, карандаши и прочие принадлежности. Но только учиться он пойдет пока не в школу, а в дом культуры «Кубань» на развивающие занятия — это пара часов в день.

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