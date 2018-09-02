Мужчина нашёл своих биологических родителей и заставил их пожениться

Американец нашёл своих биологических родителей, которые отказались от него 36 лет назад. Внезапный звонок от сына так взбудоражил родителей, что они встретились друг с другом и решили пожениться, сообщает «Медуза» со ссылкой на The New York Times

Жительница штата Висконсин на севере США родила в 1982 году мальчика. Так как ей было всего лишь 17 лет, она ещё не окончила школу, а с парнем поругалась несколько месяцев до этого, американка решила отдать малыша, которого назвала Мартином, в приют.

Парня усыновила семья Шмидт и воспитала, как своего родного. Мартин очень любил своих приёмных родителей, хотя и знал, что он не родной их ребёнок.

Когда в 2014 году жена Мартина была беременна первенцем, американец решил отыскать своих биологических родителей. При поддержке местных чиновников он смог вычислить родную мать, хотя это было непросто.

Женщина уже была дважды разведена и из холодного Висконсина переехала в тропические Гавайи. Биологическая мать работала в реабилитационном центре для мужчин — жертв домашнего насилия, других детей помимо Мартина у неё не было.

Когда Мартин позвонил матери, то привёл её в настоящий шок. Она ревела несколько дней, однако была очень рада услышать голос сына. С тех пор мать и сын связь друг с другом больше не теряли.

Спустя несколько недель мать Мартина решила позвонить своему бывшему парню, от которого и зачала ребёнка. Они не разговаривали более 30 лет. Оказалось, что отец Мартина развёлся уже в третий раз и воспитывал семерых детей, четверо из которых ему достались от бывших супруг.

Фото: Dave Lindgren / fb Заглавное фото: Martin W Schmidt / fb Вскоре отец Мартина решил слетать к бывшей подруге на Гавайи, ещё через время она переехала к нему в Висконсин. Так у Мартина появилась вторая семья — помимо родителей у американца оказались живые бабушки и дедушки, которые с радостью приняли некогда потерянного внука.

В начале августа 2018 года родители Мартина поженились, при этом их биологический сын сам вёл церемонию бракосочетания.

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