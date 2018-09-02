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Энрике Иглесиас показал, как развлекает детей
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Энрике Иглесиас показал, как развлекает детей 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярный музыкант Энрике Иглесиас, недавно впервые ставший отцом двух очаровательных детей, похоже, отлично справляется со своими родительскими обязанностями. Мужчина умудрился насмешить малышей, которые готовы были вот-вот заплакать. Видеороликом трогательного процесса игры с наследниками артист поделился в своем микроблоге.
42-летний испанский музыкант Энрике Иглесиас редко делится с поклонниками фотографиями из семейной хроники, предпочитая афишировать только творческую составляющую жизни. Однако на днях мужчина все-таки сделал исключение и опубликовал короткий видеоролик своей игры с сыном и дочерью.
Один из малышей на видео явно готовится заплакать. А это чревато плачем сразу обоих детей, ведь, как водится, один расстроился, а второй поддержал из солидарности. Чтобы не допустить подобного дуэта, звездный отец решил немного отвлечь наследников, начав бегать мимо коляски с забавным выражением лица. Дети тут же забыли о своих планах и принялись хохотать от удовольствия.
Поклонники тоже не смогли сдержать улыбку и отметили, что артист великолепно справляется со своими родительскими обязанностями. Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже больше 17 лет, а в январе этого года у пары родились сын и дочь, которые сделали их семью по-настоящему полной.
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