Энрике Иглесиас показал, как развлекает детей

Популярный музыкант Энрике Иглесиас , недавно впервые ставший отцом двух очаровательных детей, похоже, отлично справляется со своими родительскими обязанностями. Мужчина умудрился насмешить малышей, которые готовы были вот-вот заплакать. Видеороликом трогательного процесса игры с наследниками артист поделился в своем микроблоге.

42-летний испанский музыкант Энрике Иглесиас редко делится с поклонниками фотографиями из семейной хроники, предпочитая афишировать только творческую составляющую жизни. Однако на днях мужчина все-таки сделал исключение и опубликовал короткий видеоролик своей игры с сыном и дочерью.

Один из малышей на видео явно готовится заплакать. А это чревато плачем сразу обоих детей, ведь, как водится, один расстроился, а второй поддержал из солидарности. Чтобы не допустить подобного дуэта, звездный отец решил немного отвлечь наследников, начав бегать мимо коляски с забавным выражением лица. Дети тут же забыли о своих планах и принялись хохотать от удовольствия.