Самая красивая девочка Настя Князева стала первоклассницей

В этом году День знаний выпал на субботу, поэтому для многих школьников учебный год начнется только завтра. Но не для всех — некоторые дети уже отправились в школу традиционно 1 сентября. И среди них была самая красивая девочка в мире Настя Князева, которая в этом году стала первоклассницей и впервые надела школьную форму.

Впервые о Насте Князевой широкая общественность услышала в декабре прошлого года, когда британская газета Daily Mail назвала ее самой красивой девочкой в мире. У малышки сразу же появилась многотысячная армия поклонников, очарованная ее огромными глазами и милым лицом. Настя представляет модельное агентство President Kids Management и сотрудничает с известными марками детской одежды. Она успела поработать с такими брендами, как Gucci, Borelli, O'stin, Burberry, Chobi и другими.

В модельный бизнес девочку в возрасте 2,5 лет привела мама Анна, которая хотела, чтобы ее дочь стала моделью. На первой же съемке девочка вела себя так, будто занималась этим и раньше, и ее карьера в качестве маленькой модели только идет в гору. Но по словам мамы, девочка не собирается всю жизнь заниматься модельным бизнесом, а серьезно нацелена на образование и пока мечтает стать ветеринаром.

В этом году Настя пошла в школу — первый раз в первый класс. Девочка не по годам серьезно настроена на учебу и обещает, что постарается учиться на одни пятерки. Конечно, для Насти это новый этап жизни и ей, возможно, будет сложнее совмещать учебу и модельные съемки, но мы пожелаем ей удачи в школе.