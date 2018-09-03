«Самая красивая девочка в мире» Анастасия Князева пошла в первый класс 

Маленькая красавица пошла в школу.
В 2017 году британское издание The Daily Mail признало шестилетнюю девочку из Перми Анастасию Князеву «самой красивой девочкой в мире». В этом году обладательница кукольной внешности стала первоклашкой. В Instagram Анастасии ее мама разместила фото юной ученицы, а также поделилась снимками с первой учительницей.
Постарается приносить пятерочки,
— пошутила мама девочки.
В комментариях к фотографиями юной красавицы фолловеры отмечают, что школьная форма очень идет Насте, а также желают ей хороших оценок и успешной учебы.
Напомним, юная пермячка активно снимается для различных брендов. При этом мама маленькой модели отметила, что в будущем девочка хочет стать ветеринаром, а не продолжать карьеру в модной индустрии.
За год после присвоения титула «самой красивой девочки» в ее Instagram число подписчиков возросло в два раза. Сейчас на Князеву подписано 1,3 млн человек.
Фото: Instagram