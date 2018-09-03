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Матери пришлось вызвать полицию для своего сына геймера
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Матери пришлось вызвать полицию для своего сына геймера 

13 Новостей.ru 14 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Современный мир сводит людей с ума. Появилось множество технологий, которые позволяют людям не выходить из дома месяцами и неделями и есть такие «отшельники» по всему миру. Но совсем другое дело, когда ребёнок погружается в компьютерные игры и это становится смыслом его жизни. Женщина из Австралии слишком поздно заметила, что её сын перестал интересоваться чем-либо, кроме компьютерных игр и часто вспоминает о том, каким её ребёнок был раньше. Логан настолько погрузился в игры, что это является единственным источником его счастья и весь остальной мир ему не интересен. Всё свободное время он проводит за любимой игрой, ни с кем не общается и пропускает школу. Женщина пыталась поговорить с мальчиком, вызвать врачей и психотерапевтов, но ребёнок ведёт себя агрессивно и не хочет никого слушать, рассказала женщина. Последний случай был особо ужасным, когда женщина пыталась силой отобрать у ребёнка приставку и мальчик напал на женщину. Ей срочно пришлось вызвать полицию, чтобы успокоить своего сына. Австралийка решила поделиться своей проблемой с общественностью, чтобы родители во всём мире знали, что игромания является проблемой, которую необходимо лечить. Родителям необходимо вовремя увидеть, что ребёнок слишком много времени уделяет видеоиграм и направить его время на другие занятия.
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