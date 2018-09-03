Пострадавшие от паводков в Забайкалье дети отправились в центр «Океан»

ЧИТА, 3 сентября. / ТАСС /. Первая группа детей из пострадавших от летних паводков районов Забайкальского края отправилась на отдых во всероссийский детский центр (ВДЦ) «Океан» во Владивостоке, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь краевого Минобразования Екатерина Горская.

"В детский лагерь отправились 152 ребенка из Читы, Карымского и Нерчинского районов, а также из Агинского Бурятского округа. Это первая группа. Далее будет организован выезд для детей Сретенского, Тунгокоченского, Читинского, Шилкинского, Агинского и Дульдургинского районов", — сказала Горская.

Пресс-секретарь напомнила, что возможность отдыха в ВДЦ «Океан» детям из подтопленных районов Забайкалья предоставило Минпросвещения РФ. Всего в этом году таким образом смогут отдохнуть 300 детей из пострадавших семей. Предполагается, что это не приведет к снижению их успеваемости в школах, так как в центре также будет организован и образовательный процесс.

Ранее в детском лагере «Энхалук» в Бурятии отдохнули 150 детей из пострадавших районов.

Минувшим летом в Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, что привело в июле к масштабным, рекордным за всю историю метеонаблюдений, паводкам. В зону подтопления попали 65 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Общий ущерб от стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей.