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Две тюменские семьи борются за право воспитывать троих мальчишек: суд разделил детей
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Две тюменские семьи борются за право воспитывать троих мальчишек: суд разделил детей 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Дети испугались, когда за ними пришли судебные приставы. Они не отходили от отца
Только за первую половину года в Тюмени развелась 3461 семья. Большинство супругов успели обзавестись детьми, но при расставании не все смогли разойтись миром. Порой на дележке имущества развод не заканчивается — некоторые вступают в ожесточенную борьбу за детей.
Видео: Семён Громов
В похожей ситуации оказались семьи Нитковских. В браке у Михаила и Елены родились трое мальчишек-погодок. В декабре 2016 года пятилетний Назар, трехлетний Захар и двухлетний Елизар остались с отцом, мать ушла. Далее версии сторон разнятся. Михаил говорит, что его супруга просто собрала вещи и ушла. Елена же уверяет, что ей пришлось оставить мальчишек, поскольку супруг выставил ее из дома и на следующий день привел домой уже другую женщину — Екатерину. Сейчас Екатерина и Михаил — законные муж и жена, у них несколько месяцев назад родился сын.
Елене присудили двоих детей — младшего и среднего
Последние полтора года они, Михаил с новой супругой, воспитывали троих ребятишек, по их заверениям, родная мать не приходила, не бывала на утренниках, а о детях даже не вспоминала. Сама же Елена уверяет, что с детьми ей не давал видеться муж — не сообщал, где они живут, постоянно говорил, что они где-то гуляют и сейчас встретиться не получится.
Фрагмент переписки между экс-супругами
За эти полтора года экс-супруги прошли через несколько судебных процессов. Закончилось всё разделением детей — младшего и среднего суд определил жить с матерью, а старшего — с отцом. Хотя перед судом мальчишки были у психолога, все трое называли своей мамой Екатерину, для всех она значимая фигура, как и отец.
На днях, 29 августа, после того, как детей родной матери добровольно не передали, решение суда пришлось исполнить приставам.
— Судебные приставы всего лишь исполняют решение суда. Всё проходит в присутствии представителей опеки и психолога. У нас есть аналогичные решения на исполнении, все они оканчиваются фактической передачей детей. Все дети по решениям судов были переданы тем, кого определил суд, — пояснили в региональном УФССП.
Версия отца
Михаил рассказывает, что мамой дети называют Катю, а его бывшую супругу зовут просто Лена. Сам же мужчина считает, что его мальчишек забрала чужая им женщина, которая их не воспитывала. А разделение детей нанесло им психологическую травму. Елена ушла от него якобы по собственному желанию.
Екатерина с сыном Михаилом, Назаром, Захаром и Елизаром на прогулке. 12 августа 2018 года
— Зимой я с детьми переболел ветрянкой. Мы почти месяц лежали с температурой. Моя мама просила ее приехать и помочь, сама она не могла нам помочь, у нее серьезное заболевание, и ветрянка могла привести к летальному исходу. Елена ни разу не пришла, хоть и знает, где мы живем. За нами ухаживала Катя, она практически спала стоя, было очень тяжело, — рассказывает Михаил. Сейчас дети думают, что они в гостях, остались только с тем условием, что папа приедет и заберет их.
Михаил и его нынешняя супруга Екатерина недовольны тем, как у них забирали детей. Они утверждают, что приставы вели себя нахально, затыкали рот, мужчину закрывали на кухне, дети ревели, не хотели идти к родной матери. За процессом передачи детей следили психолог и представитель органов опеки. Мальчиков забрали в съемную квартиру. Согласно решению суда, там проживает меньше человек, чем фактически.
— Мы составили акт, что дети не идут к биологической матери, но их всё равно изъяли. Психолог и представитель опеки должны были уговаривать детей, а они стояли, — вспоминает Михаил. — Психолог подошла к ребенку, сказала ему: «Это мама, а это Катя». А он ответил, что нет: «Это мама, а это Лена». Второй тоже так сказал. С собой в пакете они привезли два одеяла, чтобы в случае чего завернуть детей и увезти. Мы уже обратились в ПДН (подразделение полиции по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.). Кроме того, согласно акту, в квартире проживают три человека — Елена, ее сестра с дочерью. По факту там живет больше людей. Это ее тетя с двумя дочерьми, двое детей, сама Елена и ее родная сестра (редакция 72.ru была в гостях у Елены, во время встречи в квартире были две девочки ясельного возраста, две девушки и женщина. — Прим. ред.). Условия жизни в этой двухкомнатной квартире, согласно акту опеки, хорошие. Но там стоит один диван на всю квартиру, и есть два шкафа. Как можно отдать детей человеку, которого они не знают, и в такие условия? Как они проводили обследование?
Обувь мальчишек. Детей увезли без сменной одежды и обуви
— Для детей Елена ничего не взяла. Она всю одежду оставила, не забрала документы, осеннюю обувь, игрушки, зимнюю одежду. Ничего не взяла. У нее там ничего нет, и отсюда она ничего не взяла, — продолжает Екатерина, супруга Михаила. — Нам в суде сказали, что дети нуждаются в маме. Но в той маме, которую они знают, или той, которая их бросила? На следующий день после того, как она забрала детей, она не отвела Захара в детский сад и не сводила Елизара в больницу (ему нужно было прививку ставить). 31 августа Захара снова не было в детсаду. Да и Елена, которая уверяла в суде, что работает два дня через два, сегодня тоже дома, уже третий день, получается.
Елена заявила Михаилу, что переведет Захара в другой детский сад, ближе к своему нынешнему дому. Доводы о том, что там они не смогут видеться со страшим братом Назаром, она во внимание не приняла.
Версия матери
История происходящего в интерпретации Елены звучит иначе. Она говорит, что во время супружества Михаил ее бил, ничем по дому не помогал, а потом нашел себе другую женщину и выставил ее из дома. С детьми она видеться хотела, но ей не давали.
— Первый год брака всё было хорошо. Потом родился первый ребенок, и Михаил изменился. Он стал на меня поднимать руку, повышать голос. С работы приходил, нервничал. После рождения второго ребенка стало еще хуже. Через какое-то время он сказал, что будет разводиться. Потом я узнала, что беременна третьим ребенком. Его мама говорила, чтобы я делала аборт. Выревела я ребенка, у нас родился Елизарчик. В один прекрасный день он пришел и сказал, чтобы я собрала вещи и уходила, что женился он на мне с выгодой — чтобы я родила ему детей. Я вся в синяках ходила. Никуда не обращалась, хотела с ним жить, думала, что еще помиримся. В декабре он меня выставил из дома. На следующий день они съехались. Я полтора года ревела, у меня сил не было, я была никакая. С детьми видеться он не давал. Я прошу у него детские документы, а он говорит, что не отдаст. Дети меня не знали год и восемь месяцев.
Уголок, за которым мальчишки занимались, учили буквы, делали поделки
Сейчас Елена работает, получает зарплату в 14 тысяч рублей. Живет она вместе с сестрой, та зарабатывает 23 тысячи рублей. Квартиру снимают — зимой выходит около 15 тысяч, а летом — около 12 тысяч. Женщина боится, что муж заберет у нее детей, и она их больше не увидит.
Сейчас братья разделены. Обе стороны не собираются сдаваться и уступать, каждый из родителей считает, что он прав. Но пока взрослые устраивают «дележку», травмируются дети.
Как поступать родителям при разводе?
Психологи рекомендуют взрослым думать не только о собственных интересах, но и не забывать о том, что дети всё прекрасно понимают и видят. Такие бурные и неприятные события могут им навредить.
— Психологические травмы у детей уже есть. Первая — когда они остались без мамы, вторая травма — когда их изымали, третья — то, что они уже будут жить на разных территориях. Психологические изменения у детей будут, адаптироваться они смогут. Вопрос в том, как они это сделают. Например, они могут закрыться и уйти в себя. Детей нужно отслеживать, чтобы это не перешло в соматические проявления, когда у детей нервный тик появляется или энурез и прочее. В таких случаях детям нужна ситуация принятия, им нужно понимать, что их любят. Хорошо было бы, чтобы родители, несмотря на все перипетии, договорились, и дети общались между собой. Нужно действовать в интересах ребятишек, чтобы им не нанести большую травму. Дети должны общаться, видеться, проводить время и в семье отца, и в семье матери, родители не должны принижать друг друга, — говорит Екатерина Громова, руководитель психологического центра «Маяк». — Менять еще и детский сад ребенку я бы не рекомендовала. У него и так изменилось место жительства, и должны у мальчиков остаться зацепки.
Михаил с сыновьями и супругой Екатериной живут в однокомнатной квартире
Рядом с детьми, по мнению психолога, должен находиться значимый взрослый, который поддержит их, примет, встанет на их сторону, будет им помогать. Малышам легче принять ситуацию, если она проходит без вмешательства посторонних людей.
— Ребенку проще, когда родитель берет их за ручку, отвозит к другому родителю и говорит, что они пока побудут здесь. Это невыносимая боль, но детям это проще перенести, чем когда приходят чужие люди и забирают их, дети видят, что родитель с этим ничего сделать не может. Это на самом деле больший вред. Так и фигура родителя принижается в глазах ребенка, и он чувствует себя беззащитным. И с этой потребностью обрести защиту человек потом живет всю жизнь.
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