В Кургане родители закрыли ребенка в машине и ушли по магазинам

1 сентября около 16 часов посетителей ТЦ «РИО» взбудоражило объявление по громкой связи. Голос просил срочно открыть запертого в машине ребенка, который плакал и просил о помощи. Объявление повторили несколько раз, но реакция от родителей последовала не сразу. Увлекшись выбором товара, мама даже не сразу сообразила, что речь идет о ее машине и ребенке.

По словам сотрудников торгового центра, на вид ребенку было 6-7 лет, окна в машине были наглухо закрыты, а автомобиль был под сигнализацией. Свой поступок горе-мамочка объяснила просто:

— Ребенок спал, я решила его не будить и быстренько сбегать за покупками. В магазине очереди и я не рассчитала время.

День был солнечный, машина быстро нагрелась на солнцепеке. Воды и возможности открыть окна у ребенка не было.

Аналогичная ситуация произошла вчера, 2 сентября, у ТРЦ «Стрекоза» в микрорайоне Заозерный.

За оставление одного ребенка, не достигшего 7-летнего возраста, в машине предусмотрен штраф — 500 рублей.