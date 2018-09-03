Дочь Екатерины Волковой занялась королевским видом спорта

Наследница отечественной актрисы Екатерины Волковой очень любит животных. Ну а сейчас у 7-летней Лизы сбылась еще одна мечта. Девочка уже давно проявляла интерес к лошадям, однако лишь недавно начала посещать профессиональные занятия верховой езды, которую еще часто называют королевским видом спорта.

36-летняя Екатерина Волкова воспитывает единственную дочь Елизавету и, разумеется, периодически балует своего ребенка. Девочка растет большой любительницей животных, и звездная мать, несмотря на собственное нежелание, после долгих уговоров купила ей двух кроликов. Ну а сейчас актриса записала ребенка на конный спорт, о котором Лиза мечтала еще с самого раннего возраста.

«Когда Лизе было 3 года, мы уже пробовали заниматься верховой ездой, но нам сказали, что рано, кости не окрепли и опасно, и поэтому катались только на пони и целовали их в десна. Но вчера все изменилось. Лиза счастлива, от нашего Дайманда (так зовут нашего друга) не отходит и теперь 2 раза в неделю в седле», — поделилась историей Волкова, удивляясь смелости собственной дочери. Любопытно, что родиной конного спорта считается Великобритания, ведь именно там в начале XI века появились первые скачки. И на сегодняшний день все представители знатных семей Британии с детства учатся управлять лошадью и свободно чувствовать себя в седле.

Поразителен тот факт, что, несмотря на исполнение всех желаний, девочке с успехом привили правильные начала. Лиза весной закончила детский сад, и в качестве благодарности педагогам за все хорошее девочка решила преподнести им букеты цветов, потратив на презент все свои сбережения.