7 вопросов, на которые школьник имеет полное право не отвечать учителю

«Летидор» собрал реальные случаи, когда вопросы учителей ставили школьников в крайне неудобное положение.

Профессиональный учитель никогда не cпросит лишнего. Или сделает это так, что выглядеть такой вопрос будет совершенно уместно.

Мы отнюдь не советуем настраивать своего ребенка на конфронтацию с учителем. Просто школьник должен знать: учитель — уважаемый человек, но даже он может задать вопрос, на который не стоит отвечать с полной готовностью.

«Зачем тебе надо в туалет?»

Варианты. «Почему ты не сходил (-а) в туалет на перемене?», «А потерпеть ты не можешь?», «Почему ты так часто туда бегаешь?» и даже «Что ты собираешься делать в туалете?»

Ученик имеет полное право не отвечать на подобный вопрос, особенно если учитель задает его при всем классе.

Младшеклассники не всегда могут контролировать свои потребности и, забегавшись на перемене, вспоминают о туалете уже тогда, когда начался урок.

Если ребенок попросился выйти, скорее всего, ему это действительно нужно.

Все мы знаем, насколько трудными бывают дети в подростковом возрасте. И некоторые неравнодушные педагоги решают этот вопрос иначе: «Конечно, можно выйти. Но если я почувствую запах табака…»

Реальная история. Однажды моя дочь попросилась выйти в туалет на контрольной по математике. Учитель очень нервно отреагировал: «Опять в туалет? Что у тебя там случилось? Ты полчаса не вытерпишь?» Моя девочка очень робкая, слова ее смутили, и она решила терпеть, но не смогла. В итоге случилось то, что случается с ребенком, если он вовремя не идет в туалет! Когда я пришла в школу за дочкой, она была заплаканная и в мокрых колготках.

Я жалею, что изначально не объяснила дочери:

«Если сильно хочется в туалет, а учитель не отпускает, смело вставай и выходи из класса!»

Были разговоры и с этим учителем, и с директором школы. Педагог дико извинялся. Но дети в 6-м классе НИКОГДА не забудут эту историю. Пришлось перевести дочь в другую школу.

«Когда ты сдашь деньги на ремонт?»

Варианты. «Неужели твоя мама не может выделить тебе всего лишь тысячу?», «Твой папа уже сказал тебе, когда сможет дать денег?», «Ты знаешь, что мы ждем только тебя?»

Учителя и родительский комитет не имеют права требовать от семьи деньги на нужды школы или класса — это неправомерно. Однако попросить сделать свой добровольный вклад не запрещено. Школа может пополнять свой бюджет за счет родительских пожертвований и благотворительной помощи.

Если родители сами захотят сделать в классе ремонт — это не запрещено.

И вот родительский комитет решает, что с каждого ученика нужно собрать такую-то сумму. Все одноклассники сдали, а ты… Нет, ребенка нельзя притеснять, зато ему можно задать «невинный» вопрос: «А когда и ты сдашь на нужды нашего класса?»

Реальная история. Прошло несколько лет, но я до сих пор помню все те денежные сборы на нужды школы. Нам оставался лишь год до выпуска, но на родительском собрании наша классная руководительница предложила: «Вашим детям в этом классе еще учиться целый год. Будет хорошо, если вы сделаете ребятам хороший ремонт!»

Нашлись те, кто поддержал. Моей маме эта идея не очень понравилась, но она не стала спорить, так как она совсем неконфликтный человек. Дома она сказала, что «Придется и нам найти деньги, ведь будут сдавать все».

Деньги мы не могли «найти» еще долго. Отца положили в больницу, а мать тогда сидела в декрете с младшей сестрой. Но моя классная не унималась:

«Когда ты сдашь свою часть?» и «Отец уже получил зарплату?»

Сначала она спрашивала меня об этом в школьном коридоре (я даже начала ходить бочком, чтобы казаться незаметной). Потом она стала спрашивать меня об этом при всем классе. Я чувствовала на себе взгляд одноклассников, так как я осталась последняя, кто не сдал эти деньги…

Потом у меня был день рождения, и бабушка подарила мне «конверт», чтобы я сама выбрала себе что-нибудь. В общем, я осталась без нового пальто, зато в классе был ремонт!

«А у тебя есть решебники?»

Варианты. «Ты пользуешься дома калькулятором?», «У тебя есть сборники готовых сочинений?»

В младших классах калькуляторы на уроках не разрешены — иначе дети так и не научатся считать сами. Учитель может попросить учеников не пользоваться этим устройством и при выполнении домашних заданий. Но это не значит, что оно вовсе под запретом.

То же самое касается решебников, ГДЗ и сборников сочинений — само по себе наличие этих пособий не говорит о том, что школьник списывает.

В любом случае учитель проверяет знания у доски, а не делает выводы по тому, насколько часто ребенок заглядывает в решебник.

Реальная история. Однажды учительница спросила у нас: «Дети, а у кого дома есть ГДЗ по геометрии?» Я честно ответила, что купила себе такой.

Как я пожалела потом об этом! Каждый раз, когда я решала сложную задачу, она вспоминала: «У тебя ведь есть решебник!» Говорила она это как бы в шутку, но всегда как будто сомневалась, заслуживаю ли я высокую оценку. Так нечестно!

«Почему ты ходишь в одной и той же сменке второй год?»

Варианты. «Почему родители тебе не купят приличный рюкзак?», «Когда ты придешь в нормальной куртке?», «Почему у тебя такие дешевые карандаши?»

Если школьник пришел на занятия в неопрятном виде, учитель вполне может обсудить с ним то, как важно следить за внешним видом. Однако настоятельно просить купить новые вещи неуместно.

Реальная история. У наших детей в школе было правило — носить сменку только с белой подошвой. Требование странное, но раз надо, так надо — купили обувь со светлой подошвой. Туфли хорошо сохранились, поэтому на следующий год сын продолжил их носить. Но учительница вдруг заметила, что подошва оставляет следы на школьном линолеуме — светлые следы! Поэтому она решила — все дело в том, что туфли старые.

«Твои родители не могут позволить купить тебе новые туфли? Они тебе наверняка уже жмут. И еще смотри, какие следы ты оставляешь на полу старой подошвой!»

— вот так заявила моему ребенку его учительница.

Я не миллионер покупать детям лишние туфли, которые дорого стоят. Но самое главное — мой ребенок чувствовал себя нищим, когда ему задавали такие вопросы.

«Почему у тебя освобождение?»

Варианты. «Ты что, больной (-ая)?», «Чем ты болеешь?»

Если учитель физкультуры настолько чуткий и неравнодушный человек, он может поинтересоваться здоровьем ученика (а чаще это ученицы) у школьной медсестры, но никак не у самого ребенка.

Реальная история. В нашем классе девочки иногда брали справки у медсестры, которые освобождали их от физкультуры. Достаточно было сказать, что болит живот или плохо себя чувствуешь.

Конечно, появились те, кто злоупотреблял этим и ходил за справкой чаще одного раза в месяц. Но это быстро пресекли.

Однажды физрук при всем классе спросил меня: «По какой причине у тебя освобождение?» Я ответила: «У меня болит живот».

Тогда он решил сострить: «Живот в этом месяце у тебя уже болел! По какой причине тебе дали освобождение на этот раз?»

Весь класс смеялся. Мне было очень неудобно.

«Ты веришь в бога?»

Варианты. «Ты крещеный?», «Ты ходишь в церковь/мечеть/синагогу/костел/храм…?»

Расспросы о религиозных убеждениях считаются бестактными, если только человек сам не желает об этом рассказать собеседнику. А если учесть, что вопрос религии — это вопрос личного выбора взрослого человека, то задавать его ребенку бестактно вдвойне.

Реальная история. На родительском собрании одна мама спросила у меня: «Почему вы не воспитываете в своих детях любовь к богу?» Сказать, что я опешила, — не сказать ничего…

Оказывается, на уроке истории учительница опрашивала всех учеников по очереди, верят ли они в бога, носят ли нательный крестик.

Уж не знаю, что там такого ответил мой сын, но девочка из религиозной семьи, которая сидит с ним за одной партой, рассказала своим родителям, что мы «безбожники».

Кстати, сын говорит, что просто ответил «Ни в кого не верю», «Ничего не ношу». Мы не стали зацикливаться на этом. Но не пойму, зачем учитель задает такие вопросы детям.

«Ты любишь нашего президента?»

Варианты. «Как ты относишься к нашей власти?», «Ты уважаешь нашего премьер-министра?»

Разумеется, на уроках истории школьники рассуждают и на политические темы. Это помогает развивать аналитические способности и повышает эрудицию.

Однако расспрашивать о личных и семейных политических предпочтениях неэтично.

Реальная история. Я уже сама мама, но до сих пор помню, как в школе перед уроками нас заставляли петь гимн России. Опоздал на это пение — ожидай порицаний! Одно из них мне довелось услышать лично: «Ты опоздала на гимн! Ты что, не любишь нашего президента?»

У меня сразу же завертелась мысль: «При чем здесь все это?» Хотелось спросить эту учительницу: «Вы себя точно хорошо чувствуете?» Но я промолчала.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!