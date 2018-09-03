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РИА Новости разглядело пропаганду гомосексуализма в японских мультиках
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РИА Новости разглядело пропаганду гомосексуализма в японских мультиках 

Lenta.ru + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В сети обратили внимание на статью РИА Новости под названием «"Те же группы смерти". Детей подсаживают на аниме и склоняют к суициду». Агентство, в качестве источника использующее данные Центра защиты детей от интернет-угроз, утверждает, что отдельный вид японской анимации является причиной волны самоубийства среди подростков.
Автор материала Александр Чернышев приводит истории нескольких родителей, которые боролись с «аниме-культом», захватившим их детей. В статье рассказывается, как подростки, увлекшись японскими мультиками, рисовали сцены насилия, рассказывали на страницах в соцсетях о суицидальных мыслях, сменяли свое отношение к родителям на враждебное и подвергались «пропаганде гомосексуализма».
Главным экспертом в статье выступил Владимир Рогов — генеральный директор Центра защиты детей от интернет-угроз. В материале отдельно уточняется, что организация получила президентский грант. Рогов утверждает, что аниме — «те же группы смерти, только завуалированные». Он также рассказал, что психологи центра помогли родителям, посоветовав оградить ребенка от интернета и занять его спортом.
В сети отреагировали на статью негативно: аниме далеко не первый раз становится объектом критики со стороны общественности наряду с интернетом, социальными сетями и мультфильмами западного производства.
Некоторых рассмешила формулировка описываемого явления: автор окрестил его аниме-культом.
Другие вспомнили о том, что в разное время критике подвергались и другие японские мультфильмы. В частности, во время популярности «Покемонов» был широко распространен миф о том, что герои якобы влияют на психическое здоровье зрителей.
Позднее в сети заметили, что в статью были внесены правки. В частности, исчезло утверждение, что «с помощью аниме ведется активная ЛГБТ-пропаганда».
Центр защиты детей от интернет-угроз — организация, базирующаяся в Рязанской области. В 2017 году Центр стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. На создание проекта «Школа современности „Безопасное детство“», призванного «сделать детей полноценными участниками современного информационного общества», было выделено чуть более одного миллиона рублей.
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