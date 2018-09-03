Ещё
Рязанский эксперт рассказал, как детей склоняют к суициду через аниме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рязанский эксперт рассказал, как детей склоняют к суициду через аниме 

62info.ru 1 час назад
Так, одна девочка, занимающаяся рисованием, переключилась на героев японских мультиков. Со временем рисунки стали чёрно-белыми, у их героев появились шрамы и кровоподтеки. Подросток стала замкнутой и раздражительной. Оказалось, что девочка подписана на интернет-сообщество.
«Познакомив девочку с мультиками, её влюбили в одного из аниме-героев. Она начала «шипперить»— следить за сюжетной линией персонажа, обсуждать его с другими поклонниками, подражать ему. Потом создатели группы поставили её в зависимость: или ты продолжаешь с нами общаться и рисовать то, что мы скажем, или твой герой по сюжету умрет. Ребёнок, проникшийся симпатией к вымышленному персонажу, начал воплощать на бумаге суицидальные мотивы, как от него и требовали. Те же группы смерти, только завуалированные», — пояснил Рогов.
По совету психолога центра родители ограничили дочери доступ к интернету, а всё свободное время старались занять спортом и поездками за город на выходных. Постепенно девочка окончательно успокоилась.
Ещё один случай произошёл в Рязани с 14-летнем мальчиком Лёшей (имя изменено). Раньше подросток неплохо учился, занимался плаванием. А потом вдруг бросил спорт, стал пропускать занятия в школе, резко и неохотно разговаривал с родителями. Всё время он проводил за рисованием девушек азиатской внешности.
Родители пытались мягко повлиять на ребенка, но иногда не выдерживали и строго отчитывали Лешу за чрезмерное увлечение аниме. Мальчик сбежал из дома и добрался автостопом до подмосковных Бронниц.
«Его на самом деле серьёзно затянуло аниме-сообщество. В тематических группах мальчик проводил большую часть свободного времени: общался с другими поклонниками японской мультипликации. От одного из них ему и поступил призыв «беги из дома», когда он пожаловался на то, что родители его не понимают. Хорошо, что в соцсетях Лёша сообщил о своих намерениях добраться до Москвы: по нашим наводкам полиция его быстро разыскала», — рассказал Рогов.
Как заверяет мать подростка, увлечение аниме у него уже прошло. По словам Рогова, подобных случаев десятки. Кроме того, по словам экспертов, с помощью аниме идёт активная ЛГБТ-пропаганда. В самых тяжелых случаях это выражается не только в желании приобрести гомосексуальный опыт, но и в ненависти к противоположному полу.
Психологи отмечают, что не стоит думать, что опасны все аниме-мультипликации — проблема в содержании конкретных сюжетов и отношении к ним ребенка. Так, в Японии рисуют много качественных мультиков. Другое дело, когда герои — тоже подростки, но гомосексуальны, курят и пьют.
Психолог центра Елена Иванова рассказала, как уберечь детей от подобных манипуляций. По её словам следует сформировать критическое мышление, не стоит говорить «нельзя», а лучше спросить «зачем». Также следует показать ребёнку, что ему доверяют, он нужен и любим.
62info.ru: последние новости
На линейке в рязанской школе ученики станцевали вместе с учителями Рязанская поэтесса с бывшим супругом покинули проект «Союзники» Отцу погибшей на пожаре в Чучкове годовалой девочки грозит уголовная ответственность — СМИ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которых убили из ревности3
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Назван идеальный размер женской груди52
Первое свидание Бузовой оказалось полным провалом46
Названы продукты, вызывающие сильную зависимость1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение