Рязанский эксперт рассказал, как детей склоняют к суициду через аниме

Так, одна девочка, занимающаяся рисованием, переключилась на героев японских мультиков. Со временем рисунки стали чёрно-белыми, у их героев появились шрамы и кровоподтеки. Подросток стала замкнутой и раздражительной. Оказалось, что девочка подписана на интернет-сообщество.

«Познакомив девочку с мультиками, её влюбили в одного из аниме-героев. Она начала «шипперить»— следить за сюжетной линией персонажа, обсуждать его с другими поклонниками, подражать ему. Потом создатели группы поставили её в зависимость: или ты продолжаешь с нами общаться и рисовать то, что мы скажем, или твой герой по сюжету умрет. Ребёнок, проникшийся симпатией к вымышленному персонажу, начал воплощать на бумаге суицидальные мотивы, как от него и требовали. Те же группы смерти, только завуалированные», — пояснил Рогов.

По совету психолога центра родители ограничили дочери доступ к интернету, а всё свободное время старались занять спортом и поездками за город на выходных. Постепенно девочка окончательно успокоилась.

Ещё один случай произошёл в Рязани с 14-летнем мальчиком Лёшей (имя изменено). Раньше подросток неплохо учился, занимался плаванием. А потом вдруг бросил спорт, стал пропускать занятия в школе, резко и неохотно разговаривал с родителями. Всё время он проводил за рисованием девушек азиатской внешности.

Родители пытались мягко повлиять на ребенка, но иногда не выдерживали и строго отчитывали Лешу за чрезмерное увлечение аниме. Мальчик сбежал из дома и добрался автостопом до подмосковных Бронниц.

«Его на самом деле серьёзно затянуло аниме-сообщество. В тематических группах мальчик проводил большую часть свободного времени: общался с другими поклонниками японской мультипликации. От одного из них ему и поступил призыв «беги из дома», когда он пожаловался на то, что родители его не понимают. Хорошо, что в соцсетях Лёша сообщил о своих намерениях добраться до Москвы: по нашим наводкам полиция его быстро разыскала», — рассказал Рогов.

Как заверяет мать подростка, увлечение аниме у него уже прошло. По словам Рогова, подобных случаев десятки. Кроме того, по словам экспертов, с помощью аниме идёт активная ЛГБТ-пропаганда. В самых тяжелых случаях это выражается не только в желании приобрести гомосексуальный опыт, но и в ненависти к противоположному полу.

Психологи отмечают, что не стоит думать, что опасны все аниме-мультипликации — проблема в содержании конкретных сюжетов и отношении к ним ребенка. Так, в Японии рисуют много качественных мультиков. Другое дело, когда герои — тоже подростки, но гомосексуальны, курят и пьют.