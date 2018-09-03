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СК просит нижегородцев позаботиться о безопасности детей
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СК просит нижегородцев позаботиться о безопасности детей 

Newsroom24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Newsroom24
Следственное управление Следственного комитета России обратилось к жителям Нижнего Новгорода и Нижегородской области с просьбой позаботиться о безопасности детей.
Родителям настоятельно рекомендуют следить за детьми. Не давать им гулять в темное время суток. Если ребенок поздно возвращается от друзей, из спортивной секции и т.д., нужно встретить его. Не следует давать ребенку на улицу крупные суммы денег, дорогие телефоны, аудио-, видео— и фототехнику.
При этом до детей необходимо довести следующую информацию:
— быть осторожным при случайных знакомствах, не спешить давать номер своего телефона и адрес;
— не гулять на улице до темноты;
— не уходить далеко от дома;
— обходить незнакомые компании и пьяных людей;
— избегать безлюдных мест;
— не давать сотовый телефон в руки чужих людей;
— ни в коем случае не соглашаться, если незнакомый человек приглашает к себе домой или иное место;
— не заходить в темные дворы, передвигаться по возможности знакомым маршрутом;
— не заходить на незнакомые сайты в Интернете, не отвечать на предложения от незнакомых людей в соцсетях;
— категорически отказываться попробовать курительные смеси, алкоголь, наркотики.
Отметим, что сейчас по Нижегородской области действует круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности» — (831) 268–03-34. Также в следственном управлении работает круглосуточная телефонная линия «Телефон доверия» — (831) 268-03-33.
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