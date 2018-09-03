СК просит нижегородцев позаботиться о безопасности детей

Следственное управление Следственного комитета России обратилось к жителям Нижнего Новгорода и Нижегородской области с просьбой позаботиться о безопасности детей.

Родителям настоятельно рекомендуют следить за детьми. Не давать им гулять в темное время суток. Если ребенок поздно возвращается от друзей, из спортивной секции и т.д., нужно встретить его. Не следует давать ребенку на улицу крупные суммы денег, дорогие телефоны, аудио-, видео— и фототехнику.

При этом до детей необходимо довести следующую информацию:

— быть осторожным при случайных знакомствах, не спешить давать номер своего телефона и адрес;

— не гулять на улице до темноты;

— не уходить далеко от дома;

— обходить незнакомые компании и пьяных людей;

— избегать безлюдных мест;

— не давать сотовый телефон в руки чужих людей;

— ни в коем случае не соглашаться, если незнакомый человек приглашает к себе домой или иное место;

— не заходить в темные дворы, передвигаться по возможности знакомым маршрутом;

— не заходить на незнакомые сайты в Интернете, не отвечать на предложения от незнакомых людей в соцсетях;

— категорически отказываться попробовать курительные смеси, алкоголь, наркотики.

Отметим, что сейчас по Нижегородской области действует круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности» — (831) 268–03-34. Также в следственном управлении работает круглосуточная телефонная линия «Телефон доверия» — (831) 268-03-33.