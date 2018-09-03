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В Алтайском крае маленький мальчик отравился ядовитым грибом
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В Алтайском крае маленький мальчик отравился ядовитым грибом 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайском крае четырехлетний ребенок съел гриб, который оказался ядовитым. В 2018 году это первый случай отравления грибами.
По словам замначальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Бархатовой, за ребенком родители просто недоглядели.
Она рассказала «Нашим новостям» о том, как правильно собирать грибы. Во-первых, «охотиться» стоит в лесу, а не в черте города или рядом с трассой. Грибы впитывают токсины, а потому употреблять такие в пищу не рекомендуется. Важно также знать, как выглядит съедобный гриб. И не стоит собирать трухлявые, пересохшие и, конечно, червивые. Собранные грибы сразу же необходимо почистить и переработать. Кстати, для заготовки используйте герметичные крышки.
Если вы отправляетесь в лес с ребенком, необходимо следить за малышом, который из любопытства все тянет в рот.
В случае отравления (тошнота, рвота, жидкий стул, головокружение и галлюцинации) срочно проведите дезинтоксикацию и звоните в скорую.
АиФ — Алтай: последние новости
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