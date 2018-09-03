Детский летний лагерь. Что осталось в памяти у вожатых и их воспитанниках?

У всех есть свой рецепт идеального летнего отдыха. Но некоторые студенты и множество школьников едва покончив с учёбой, спешат собрать чемоданы и отправиться… в летний лагерь. И, что радует, для тех и для других такой отдых вполне может стать приятным и запоминающимся.

«Только нам можно!»

Быть вожатым — сложная и ответственная работа. Каждый день может преподнести что-то новое, интересное, а может и сложное, ведь уследить за всеми и стать детям надёжным другом — задача не из простых. Мы решили узнать у вожатых о мотивации (вряд ли у неё есть материальный аспект, о зарплатах в сфере образования будущие педагоги уж точно знают, — ред.) и о том, что им особенно запомнилось.

— Желание стать вожатой появилось ещё тогда, когда я, будучи маленькой, сама отдыхала в лагерях, — вспоминает опытная вожатая Анжела Дяченко. — Мне очень нравилось смотреть за вожатыми: как они между собой балдели, как проводили вечёрки! Конечно, эта работа не для заработка. Это другое. Особенные эмоции, свой мир, который мы сами создаём. Всех ребятишек я помню, и они оставили определённый след в моём сердце. Очень приятно смотреть на тех, кто стал уже совсем большим, но для меня дети всегда останутся малышами.

Скажу, что эта работа не из лёгких. Приходилось, например, больной, при температуре под 40 градусов вставать и идти будить детей на зарядку. Но были и забавные случаи. Когда я работала с самыми маленькими детьми 6-7 лет, мы однажды возвращались с вечернего мероприятия. Вдруг меня поднимает на руки мальчишка из старшего отряда. Вы бы видели, какая реакция была у моих детей, они всей толпой побежали за этим мальчиком с криками: «Отпусти. Это наша вожатая! Её никому нельзя трогать и обнимать! Только нам!».

Дела вожатские

Вожатая МПО «Аврора» Маргарита Малетина:

— В детстве я ездила в лагеря шесть раз. Мне очень нравилась работа вожатых, как они с нами играли, обучали, и я себе сказала, что обязательно стану вожатой, вот всё и получилось!

Что касается денег… Это всего лишь бумажки! В лагерь едешь за впечатлениями, улыбками детей, смехом. На каждой смене учишься чему-то новому, находишь новых друзей. Это большая практика для меня, как будущего педагога!

Сложность, с которой сталкивался, наверное, каждый вожатый, — это ребёнок-«бандит» в отряде. Был такой мальчишка, который хулиганил каждый день, потом мы нашли к нему подход, и в конце смены он даже стал лучшим спортсменом.

Иногда я приезжаю работать в лагерь вместе с сестрой-двойняшкой. Очень забавно, когда дети удивлённо смотрят на нас обеих на сцене, когда здороваются по нескольку раз, думая, что ещё не виделись.

Вожатая педотряда «Ювента» Алёна Василец:

— Мне кажется, что желание стать вожатым у всех появляется после того, как ты ребёнком съездил в детский лагерь и увидел там своих весёлых, озорных, добрых вожатых. Всегда хотелось быть, как они. Я эту мечту пронесла до университета, осуществив на 1-м курсе.

О летнем заработке не может быть и речи. Работа в лагере это нечто необъяснимое. Ты тщательно готовишься к смене, потом приезжают дети, и с первых минут уже любят тебя, а ради этого мы и ночами не спим, и готовим номера, мероприятия. Самое главное в работе — быть на «одной волне» с детками, понимать все их проблемы, помогать и просто поддерживать. А они в свою очередь отблагодарят тебя своим: «Спасибо за смену! Ты — лучший вожатый! Я тебя никогда не забуду! Я люблю тебя!».

Кому повезло, кому не очень

Про летний отдых мы спросили и у самих ребят, чем им нравится такой отдых и всегда ли везёт детям на вожатых?

Лия, 12 лет:

— В лагерях я была уже 4 раза. Этим летом я попала в отряд с двумя вожатыми. Я была командиром отряда, поэтому вожатые часто просили меня сделать что-то, иногда даже когда у меня кружилаcь голова, приходилось бегать по всему отряду, лагерю, чтобы предупредить, например, о начале подготовки к вечернему мероприятию. Мне повезло, у меня были хорошие вожатые, они помогали нам всегда. К ним можно было просто зайти в вожатскую и выговориться обо всём, что тебя беспокоит, попросить совета. В лагере была и старшая вожатая, но её работой я была разочарована. Например, однажды мы подготовили очень хорошее выступление, а итоговых баллов нам начислили мало. Оказалось, что та самая старшая вожатая во время нашего выступления уходила: в оценочных листах стояли её нули для нас! Обидно. Разве так можно? А в соседнем отряде вожатая всегда была на нервах. Да, ей дети достались не подарок, она была вынуждена успокаивать их только криком.

Софья, 12 лет:

— Я люблю отдыхать в лагере, уже шесть раз в них была! В этом и прошлом году вожатые были молодые и, следовательно, с ними было очень даже интересно общаться. Можно было обсудить абсолютно все интересующие вопросы и любые темы. Но в этом году мне программа лагеря не понравилась, и без хороших вожатых пребывание в лагере было бы вообще невыносимым…

В наше время сочинение «Как я провёл лето» — явление редкое. Однако долг любого вожатого, чтобы каждый ребёнок, который отдыхал в летнем лагере, при необходимости смог бы написать такое сочинение. И желательно — полное приятных впечатлений и позитивных эмоций. До свиданья, Лето! Скорее бы ты вернулось!

Комментарий

Заместитель директора летнего детского лагеря «Кристалл» Елена Захватаева:

— Вожатыми у нас работают в основном студенты. Но в младших группах, помимо вожатых, есть ещё и воспитатели. Мы давно сотрудничаем с педагогическим отрядом «Союз». Начинаем отбирать вожатых заблаговременно ещё в марте. Вожатый не ровня ребёнку, но друг. Мы стараемся, чтобы вожатые поднимали детей до своего уровня, а не наоборот.