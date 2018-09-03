Лера Кудрявцева рассказала, почему решила взять няню для новорожденной дочки

Муж телеведущей не хотел, чтобы кто-то посторонний присматривал за ребенком.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева недавно стала мамой во второй раз. Звезда родила долгожданную дочку, которую было решено назвать Марией. Сейчас звезда уже вышла на работу, начала участвовать в съемках и призналась, что заботиться о малышке без няни, как того изначально хотел ее муж, оказалось непросто. О первых днях жизни с ребенком Лера рассказала в эфире программы «Звезды сошлись», которую ведет она сама.

Всю жизнь мучилась бессонницей. Но с появлением Мани могу спать стоя, сидя, у стены, с закрытыми глазами. Я психованная, мне тяжеловато! Когда мне муж сказал: «Лер, никаких нянь, сама», я сказала, да, конечно, я тоже очень хочу. А сама подумала: сколько же мы с тобой продержимся? Две недели я прыгала вокруг него: «А ну-ка купать, на памперс, подержи ребенка… И через две недели муж подошел и сказал: „Лера, пожалуйста, давай няню!“

— пожаловалась звездная мама.

В результате, семья решила поскорее найти помощницу и вскоре это удалось. Недавно Лера взяла на работу няню, но пока присматривается к ней и старается не оставлять с ней дочь одну. Пока же няни не было, в отсутствии Леры с малышкой сидел ее муж.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

28 Авг 2018 в 5:41 PDT Напомним, что с 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым . Для мужчины этот брак стал первым, для телеведущей это уже третье замужество и четвертые продолжительные отношения. К слову, Игорь на 16 лет младше своей супруги, но их это не смущает. Ранее звезда признавалась, что мечтает снова стать матерью. А совсем недавно впервые показала публике своего взрослого сына. Сын Жан родился в первом браке Леры в 1990 году.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82)

9 Май 2018 в 7:56 PDT Кстати, совсем скоро Лера Кудрявцева планирует усложнить свой рабочий график. Она станет ведущей конкурса молодых исполнителей „Новая волна“, который пройдет в Сочи в сентябре.

Фото: Instagram @leratv