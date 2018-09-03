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Муж попросил у Леры Кудрявцевой няню
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Муж попросил у Леры Кудрявцевой няню 

WomanHit.ru 18 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Новоиспеченные родители решили, что не смогут обойтись без помощи
У Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова в середине августа родилась дочь, которую назвали Марией. Однако 47-летняя телеведущая призналась, что уже сейчас наняла няню: у нее много работы, поэтому с ребенку часто приходится сидеть мужу-хоккеисту — и именно он в итоге решил, что помощница им не помешает.
«Когда мне муж сказал: «Лер, никаких нянь, сама», я сказала, да, конечно, я тоже очень хочу. А сама подумала: сколько же мы с тобой продержимся?» — цитирует Кудрявцеву StarHit.ru.
"Две недели я прыгала вокруг него: «А ну-ка купать, на памперс, подержи ребенка… И через две недели муж подошел и сказал: „Лера, пожалуйста, давай няню!“ — добавила телеведущая. По словам Леры, она уже нашла помощницу, но пока не доверяет ей малышку — присматривается.
Отметим, что для супругов это первый общий ребенок. А у Кудрявцевой от первого брака есть 28-летний сын Жан.
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