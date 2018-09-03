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Соцсети: в Закамске отчим до смерти забил шестилетнюю девочку
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Соцсети: в Закамске отчим до смерти забил шестилетнюю девочку 

АиФ Пермь 15 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Шестилетнюю девочку в Перми до смерти забил сожитель её мамы. Изверг также проломил голову её старшей сестрёнке.
Трагедия произошла утром 31 августа. Как сообщают в социальных сетях местные жители, мама ушла на работу и оставила дочерей со своим сожителем. Что именно произошло в тот день в комнате общежития на улице Ласьвинской пока неизвестно. В пресс-службе СКУ СКР Прикамья сказали, что не будут комментировать произошедшее ЧП.
На страничке мамы погибшей женщины указано, что младшей девочке было шесть лет, старшей — девять. Пострадавшая школьница сейчас находится в реабилитационном центре.
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