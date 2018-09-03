Соцсети: в Закамске отчим до смерти забил шестилетнюю девочку

Шестилетнюю девочку в Перми до смерти забил сожитель её мамы. Изверг также проломил голову её старшей сестрёнке.

Трагедия произошла утром 31 августа. Как сообщают в социальных сетях местные жители, мама ушла на работу и оставила дочерей со своим сожителем. Что именно произошло в тот день в комнате общежития на улице Ласьвинской пока неизвестно. В пресс-службе СКУ СКР Прикамья сказали, что не будут комментировать произошедшее ЧП.

На страничке мамы погибшей женщины указано, что младшей девочке было шесть лет, старшей — девять. Пострадавшая школьница сейчас находится в реабилитационном центре.