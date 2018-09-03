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Пятилетняя дочь Робби Уильямса рвётся в шоу-бизнес
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Пятилетняя дочь Робби Уильямса рвётся в шоу-бизнес
News.ru
2 часа назад
Женский форум
Британский певец и автор песен
Робби Уильямс
уверен, что его маленькая дочь Тедди создана для шоу-бизнеса. Несмотря на желание музыканта дать ребёнку расти спокойно, девочка сама буквально рвётся на сцену.
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