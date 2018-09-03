Челябинские полицейские помогли больной раком девочке получить гражданство

Сотрудники УМВД по вопросам миграции Челябинской области помогли получить гражданство девочке, страдающей от острого лейкоза. К ним с просьбой обратился уполномоченный по правам ребенка Челябинской области.

Девочка родилась в Магнитогорске в семье мигрантов из Таджикистана. Врачи поставили ей диагноз «острый лейкоз», когда ребенку не исполнилось еще и года. Родители не обращались за помощью к медикам, потому что находились на территории РФ нелегально, и у девочки отсутствовал медицинский полис. Отмечается, что родители ребенка нигде не работают и материальное состояние семьи остается тяжелым. Изначально малышке хотели назначить опекуна, который бы занимался ее лечением, но он попал в аварию и скончался.

На ситуацию обратили внимание уполномоченный по правам ребенка Челябинской области и Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. В ускоренном порядке девочке оформили российское гражданство и выдали полис обязательного медицинского страхования. Ребенка удалось устроить на государственное обеспечение в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, она проходит лечение в областном онкогематологическом центре, передает пресс-службы УМВД России по Челябинской области.