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Челябинские полицейские помогли больной раком девочке получить гражданство
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Челябинские полицейские помогли больной раком девочке получить гражданство 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Сотрудники УМВД по вопросам миграции Челябинской области помогли получить гражданство девочке, страдающей от острого лейкоза. К ним с просьбой обратился уполномоченный по правам ребенка Челябинской области.
Девочка родилась в Магнитогорске в семье мигрантов из Таджикистана. Врачи поставили ей диагноз «острый лейкоз», когда ребенку не исполнилось еще и года. Родители не обращались за помощью к медикам, потому что находились на территории РФ нелегально, и у девочки отсутствовал медицинский полис. Отмечается, что родители ребенка нигде не работают и материальное состояние семьи остается тяжелым. Изначально малышке хотели назначить опекуна, который бы занимался ее лечением, но он попал в аварию и скончался.
На ситуацию обратили внимание уполномоченный по правам ребенка Челябинской области и Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. В ускоренном порядке девочке оформили российское гражданство и выдали полис обязательного медицинского страхования. Ребенка удалось устроить на государственное обеспечение в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, она проходит лечение в областном онкогематологическом центре, передает пресс-службы УМВД России по Челябинской области.
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