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Донор спермы нашел детей благодаря тайному посланию
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Донор спермы нашел детей благодаря тайному посланию 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Донор спермы из Австралии Кен Аллен (Ken Allen) сумел найти своих детей благодаря тайному посланию, которое оставил им в своей анкете. Об этом сообщило издание The Mirror.
Житель Мельбурна решил стать донором спермы из сочувствия к людям, которые не могут зачать детей. У самого Аллена есть жена, три родных ребенка и приемная дочь из Тайваня. Супруга не была против, и мужчина в начале 90-х годов несколько месяцев посещал клинику и сдавал генетический материал. Аллен знал, что не сможет связаться с потенциальными детьми, но в надежде на это оставил им послание на своей анкете донора. Он процитировал французского писателя Андре Жида: «Человек не может открыть новых океанов, пока не отважится потерять из виду берег» и добавил: «если сможешь, найди меня».
Спустя много лет ему позвонили из клиники и сказали, что от него родили 11 женщин, которые живут по всей Австралии. Аллен очень обрадовался и начал искать своих детей. За четыре года 59-летнему Аллену удалось обнаружить четверых, в том числе 25-летнюю Хлою Элворси (Chloe Allworthy), которая мечтала воссоединиться с ним несколько лет после того, как прочитала послание. Она также помогает отцу в поисках своих братьев и сестер.
Аллен утверждает, что хочет найти детей не только из сентиментальных соображений, но также желает предупредить их о возможных врожденных проблемах со здоровьем. У него диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона.
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