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Нижегородский следком опубликовал рекомендации для родителей
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Нижегородский следком опубликовал рекомендации для родителей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Следственный комитет опубликовал обращение к жителям Нижегородской области. Родителей призывают уделить больше внимания вопросу безопасности своих детей. В связи с этим следователи составили ряд рекомендаций.
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В темное время суток ребенок должен быть дома. Если ему приходится поздно возвращаться домой, стоит встретить его самим или попросить сделать это своих родственников или соседей при наличии доверия. Нужно убедиться, что ребенок действительно пришел домой.
На улицу детей лучше не отправлять с крупными суммами денег или дорогой техникой, а тем более не хвалиться этим перед посторонними. Запретите ребенку давать свой номер или адрес малознакомым людям, какими бы доброжелательными они не казались.
Объясните ребенку, что нельзя далеко уходить от дома, а если такое все-таки произошло — что нужно оповестить вас о том, где он находится. Ему следует обходить пьяные компании и просто нетрезвых людей. Также стоит держаться подальше от пустырей, подвалов, заброшенных домов и прочих небезопасных помещений.
Ребенок должен с осторожностью относиться к незнакомым. Необходимо объяснить своим сыновьям и дочерям, что нельзя соглашаться на приглашения куда-либо: сфотографироваться, посмотреть животных и так далее. Также у неизвестных людей не нужно ничего брать, если убеждают попробовать какое либо вещество, — отказываться, ссылаясь на проблемы со здоровьем.
Если вдруг ребенка попытаются схватить или догнать, он должен привлечь к себе внимание: кричать, звать на помощь, убегать, звонить в квартиры и стучать в окна. В социальных сетях также может быть опасно: убедите ребенка не отвечать на предложения интернет-незнакомцев.
В следственном управлении по Нижегородской области действует круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности»: +8 (831) 268—03-34. Также в следственном управлении работает круглосуточная телефонная линия «Телефон доверия»: +7 (831) 268-03-33. Звонить на нее могут как дети, так и взрослые.
Напомним, в Нижегородской области ведутся поиски двух девочек, пропавших при загадочных обстоятельствах, — девятилетней Маши Люлиной из Богородска и 13-летней Маши Ложкаревой из Кстовского района.
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Женский форум
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