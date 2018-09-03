Ещё
Аудиалы. Дети, познающие мир ушами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аудиалы. Дети, познающие мир ушами 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Некоторые дети не способны воспринимать информацию ушами. Они не глухие, но и понимать вас до конца не смогут. Лишь каждый пятый способен полностью воспринимать слова и звуки. Таких детей называют аудиалами. О них и речь.
Аист на крыше: последние новости
Ребенок просыпается и плачет по ночам: что делать Список лучших книг по воспитанию для родителей Мужчина нашёл своих биологических родителей и заставил их пожениться
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В пьяном состоянии у него сносило крышу»9
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Чудовищные трансформации людей
Назван идеальный размер женской груди53
Знаменитости, которых убили из ревности4
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение