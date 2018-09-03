Аудиалы. Дети, познающие мир ушами

Некоторые дети не способны воспринимать информацию ушами. Они не глухие, но и понимать вас до конца не смогут. Лишь каждый пятый способен полностью воспринимать слова и звуки. Таких детей называют аудиалами. О них и речь.